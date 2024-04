Huskovic bei Austria-Sieg ohne Maske: "Bin einfach ein harter Typ"

Die Wiener Austria feiert einen wichtigen Sieg im Sechs-Punkte-Spiel beim WAC und liegt nun bereits vier Zähler vor den Kärntnern. Muharem Huskovic, der am Montag bei einem Überfall einen Nasenbeinbruch erlitten hatte, überraschte mit einem Auftritt ohne Maske.

Die Wiener Austria holt im Spitzenspiel der Quali-Gruppe drei "Big Points" beim Wolfsberger AC und baut damit die Tabellenführung aus. Andreas Gruber erzielte den Goldtreffer in der ersten Spielhälfte. Nach einem starken Zuspiel aus dem Halbfeld tänzelte er seinen Gegenspieler Nikolas Veratschnig aus und traf mit links ins lange Eck.

"Ich hatte ihn nicht so gut am rechten Fuß gehabt. Normal überlege ich nicht lange, aber in dem Moment habe ich ihn mir noch einmal auf den Linken legen müssen. Dann habe ich noch einmal kurz geschaut und gesehen, dass er (Veratschnig, Anm.) die Füße aufmacht", schilderte der Torjäger der "Veilchen" bei "Sky" den Moment des Treffers. Trainer Michael Wimmer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit seiner Mannschaft. "Wir haben über 90 Minuten einen dominanten Auftritt gesehen. Wir waren die klar bessere Mannschaft", so der Austria-Coach, der aber auch etwas zu bemängelt hatte: "Was mir nicht gefallen hat, war, dass wir trotzdem bis zum Schluss zittern mussten."

Wimmer wies damit auf die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor hin. Auch die Akteure selbst wissen um die vielen vergebenen Chancen Bescheid. "Erste Halbzeit kann es schon 3:0 oder 4:0 stehen, soviele Chancen wir da gehabt haben. Es verfolgt uns gerade ein bisschen. Wir machen aus den Chancen, die wir haben, einfach zu wenig Tore und dann muss man bis zum Schluss zittern", hadert Gruber und auch Muharem Huskovic, der nach seiner Einwechslung einige Möglichkeiten hatte meint: "Am Ende ist ein 1:0 sogar noch zu niedrig, das Spiel hätte auch höher ausgehen können. Es hätten schon vier oder fünf Tore sein können, mindestens zwei oder drei, aber drei Punkte sind drei Punkte."

Apropos Huskovic: Der Stürmer der "Veilchen" wurde erst diesen Montag Opfer eines Überfalls und kam trotz seines Nasenbeinbruchs zu einem Einsatz. Allerdings anders als erwartet, ohne Maske. Das begründete der Youngster der Wiener wie folgt: "Ich habe kurz überlegt, mit oder ohne. Dann habe mir gedacht ohne, weil mit der Maske sehe ich ein bisschen weniger und ich bin eh so oder so ein harter Typ."

Wimmer: "Hoffe, dass es etwas Positives bewirkt"

Die Wiener Austria hat durch den Sieg im direkten Duell nun vier Zähler Vorsprung auf den WAC. "Ich hoffe, dass es etwas Positives bewirkt", freut sich Wimmer. Am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) will die Austria gegen die WSG Tirol, die sich nach einem Sieg gegen BW Linz im Aufwind befindet, nachlegen.

Wimmer, der im defensiven Mittelfeld aktuell mit akuter Personalnot zu kämpfen hat, entschied sich für die Doppelsechs aus Moritz Wels und James Holland und durfte mit der Leistung der beiden zufrieden sein: "Mir hat das Pärchen auf der Sechs gut gefallen. James hat es sehr gut gemacht, er hat Moritz gut geführt. Moritz war der ruhigere, James der aggressivere."

Schwache Leistung von uns, das kann ich so nicht stehen lassen. WAC-Trainer Manfred Schmid ärgert sich über die "verdiente" Niederlage seiner Elf

Wenig Grund zur Freude gab es beim WAC. Die Wolfsberger konnten auch das vierte Spiel in der Quali-Gruppe nicht gewinnen. Nach drei Remis setzte es nun die erste Niederlage. Das Resümee fiel dementsprechend negativ aus. "Unser alle Leistung hat von vorne bis hinten nicht gereicht. Erste Halbzeit war sehr, sehr wenig. Wir hatten keine zweiten Bälle, hatten keinen Zugriff. Wir wussten, dass Austria hoch presst, aber das kann man auch ausspielen", zeigte sich Tormann Hendrik Bonmann ehrlich und ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: "Letzte Woche ging es besser, da hatten wir aber auch viele Räume. Heute ging es gegen eine Mannschaft, die hoch gepresst hat, da fehlte der Mut und die Konzentration im Passspiel. Das reicht dann auch nicht, um gegen die Austria zu gewinnen."

Auch Trainer Manfred Schmid sprach von einer "verdienten Niederlage" seiner Elf. "In Wahrheit hat uns Bonmann am Leben gehalten und auch die Austria durch die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit. Schwache Leistung von uns, das kann ich so nicht stehen lassen", analysierte der Ex-Austria-Trainer und ärgert sich über die Gelb-Rote Karte von Thierno Ballo: "Dumm. So darf ich da nicht in einen Zweikampf gehen." Der Offensivspieler selbst sah seinen Fehler ein: "Ich habe mich schon entschuldigt, hoffentlich sehen sie das ein."

Lesen Sie auch: Michael Wimmer im Interview: "Wahrscheinlich sind wir wieder in einer Delle"