Huseinbasic: "Ich vergesse nicht, woher ich komme"

Es wächst zusammen, was zusammengehört. "So langsam gewöhnen wir uns aneinander", drückt es Denis Huseinbasic (23) aus, "die Trainer an uns, wir uns an das Trainerteam." Die Intensität beim 1. FC Köln sei hoch, die Ansprache klar und offen, "das macht Spaß und Lust auf mehr."

Was auch für die Testspiele gilt, vor allen Dingen das am kommenden Samstag. Denis Huseinbasic trifft auf seine Vergangenheit, wenn der FC im Kölner Südstadion gegen die Offenbacher Kickers spielt. Dabei erwartet er gegen den Regionalligisten keinen Spaziergang: "Ich glaube, die haben sehr hohe Ambitionen. Von der Tradition und den Fans her gehört Offenbach in eine höhere Liga. Ich glaube, in dieser Saison könnte es gelingen." Der OFC habe gute Transfers gemacht, er selbst schaut sich viele Spiele seines Ex-Vereins an: "Ich vergesse nicht, woher ich komme. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für den Aufstieg."

Nicht vergessen, wo die Wurzeln sind und nicht vergessen, wer ihm die Chance gab, Bundesliga zu spielen. Huseinbasic lebt seine Werte, zuletzt drückte er das aus, indem er seinen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger verlängerte: "Ich bin hier Profi geworden und habe dem FC viel zu verdanken. Der Verein hat mich damals aus der Regionalliga geholt, mir die Perspektive und die Chance gegeben. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen. Deswegen war es die einzige Option, dass ich hierbleibe und meinen Vertrag verlängere. Ich fühle mich hier auch sehr wohl."

Das soll so bleiben und über regelmäßige Einsätze noch gesteigert werden. Auf eine Rolle will er sich dabei gar nicht festlegen lassen: "Mir ist eigentlich egal, wo ich spiele, ob auf der Sechs, der Acht oder der Zehn. Hauptsache, ich spiele. In der letzten Saison habe ich eher defensiver gespielt, ich fühle mich aber auch in den offensiven Räumen sehr wohl."

Huseinbasic: "Das erste Länderspiel vergisst man so schnell nicht"

Spätestens seit dem Frühjahr weiß er, dass er - defensiv oder offensiv - unter doppelter Beobachtung steht. Bereits für die Länderspiele im März wurde er vom bosnisch-herzegowinischen Verband eingeladen, kam aber nicht zum Einsatz. Sein erstes Länderspiel absolvierte er dann am 3. Juni in Newcastle gegen England. Trotz einer 0:3-Niederlage war die Einwechslung durch Trainer Sergej Barbarez ein Erlebnis der ganz besonderen Art: "Das war ein sehr geiles Gefühl. Das erste Länderspiel vergisst man so schnell nicht. Es macht mich stolz, für das Land spielen zu dürfen."

Über konstant gute Leistungen beim 1. FC Köln will er sich empfehlen, am besten ab dem 1. Spieltag, wenn es mit dem Hamburger SV und Steffen Baumgart gegen einen ganz speziellen Gegner geht: "Klar ist das ein besonderes Spiel, Steffen ist unser alter Trainer. Aber es ist egal, gegen wen wir da spielen. Wir wollen uns zeigen, wollen viel Energie auf dem Platz lassen. Ich glaube, wir werden alle bis in die Haarspitzen motiviert sein."

Mit weniger als 100 Prozent wird es auch im Unterhaus nicht gehen: "Man sagt jedes Jahr, dass es die stärkste 2. Liga ist. Es sind viele gute Vereine in der Liga, die die Ambition haben, hochzugehen. Jedes Spiel wird sehr, sehr eklig. Wir müssen auf uns schauen und versuchen, unsere Fans in jedem Heimspiel mitzunehmen. Das ist ein essenzieller Punkt für uns."