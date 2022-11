Huseinbasic auf den Spuren von Raum

David Raum legte in den letzten zwei Jahren einen steilen Erfolgsweg zurück. Denis Huseinbasic schickt sich aktuell an, dem ehemaligen Fürther zu folgen.

Zwei Jahre ist es her, da tauchte ein gewisser David Raum erstmals im Kreis der U 21 auf. Im November 2020 debütierte der damals noch beim Zweitligisten in Fürth spielende Linksfuß in der DFB-Auswahl - um ein gutes halbes Jahr später maßgeblich mitzuhelfen, den EM-Titel zu gewinnen. Mittlerweile steht Raum beim Spitzenklub RB Leipzig unter Vertrag und ist bei der WM in Katar fest eingeplant.

Steiler Aufstieg mündet im Debüt-Treffer

Einen ähnlich rasanten Aufstieg legt derzeit Denis Huseinbasic hin. Vor wenigen Monaten noch kickte das Talent in den Niederungen der Regionalliga bei den Kickers Offenbach. Nun haben ihm auffällige Leistungen beim 1. FC Köln in der Bundesliga (9 Spiele, 2 Tore, 1 Assist) und in der Conference League (5S, 1T) zu seiner ersten Nominierung für eine Juniorennationalmannschaft verholfen. Doch damit nicht genug. Huseinbasic verdiente sich in diesem Lehrgang gleich einen Platz in der Startelf und schoss die DFB-Auswahl nach gut 20 Minuten beim Klassiker gegen Italien am Samstag in Ancona mit seinem ersten Länderspieltor 1:0 in Führung und zeigte ein starkes Debüt im Nationaldress.

Ich bin ein Spieler, der nie zufrieden ist. Denis Huseinbasic

"Ich habe den Ball vor dem Tor bekommen, ich verzögere noch kurz und mache ihn dann rein, war eigentlich nicht mehr schwer, aber es macht mich stolz, das ist sehr schön", reflektiert der 21-Jährige diesen denkwürdigen Moment, "aber viel wichtiger war der Sieg." Hinterher erlebte man keinen vom eigenen Glück euphorisierten Spieler, sondern einen selbstbewussten jungen Mann, der seinen Beitrag und seine EM-Chancen nüchtern wie realistisch einordnete. "Der Trainer hat mir die Chance gegeben, mich zu zeigen, ich habe versucht, das Vertrauen zurückzugeben, ich hoffe, das ist mir mit einem guten Spiel auch gelungen", erklärte Huseinbasic, "ich schaue nicht in die Zukunft, ich lasse alles auf mich zukommen. Die letzten Monate liefen gut, aber man muss trotzdem weiter dranbleiben, es gibt noch Verbesserungspotenzial, ich bin ein Spieler, der nie zufrieden ist."

Nicht nur Huseinbasic überzeugt beim Debüt

Das wird Trainer Antonio Di Salvo ebenso gerne hören wie Vereinscoach Steffen Baumgart. Vor allem über weitere gute Leistungen in Köln wird sich der Mittelfeldspieler für die EM empfehlen können, vor der Endrunde wird der Titelverteidiger nur noch einen Lehrgang mit zwei Testspielen im kommenden März absolvieren. Und die Konkurrenzsituation in der U 21 mit mittlerweile zahlreichen bei Erstligisten aktiven Kandidaten hat sich weiter verschärft. Neben Huseinbasic debütierten in Italien auch der Freiburger Flügelstürmer Noah Weißhaupt und Mittelstürmer Maurice Malone, der derzeit vom FC Augsburg an den Wolfsberger AC in Österreich verliehen ist. Auch für Malone eine beachtliche Premiere, der bullige Angreifer erzwang erst einen Platzverweis wegen einer Notbremse und verwandelte später einen Strafstoß zum 4:2.

Mannschaft liefert ohne Leistungsträger

"Man sieht, dass man sich nicht auf einen festen Kader fixieren, sondern ständig schauen muss, wer sich wo entwickelt und Spielzeiten bekommt. Nach dem ersten Jahr passiert dann doch noch sehr viel, dann sind plötzlich Spieler auf dem Radar, die es vorher so nicht gab", weiß Di Salvo, für den es ein beruhigendes Zeichen war, dass sein Team auch ohne einige namhafte Akteure bei einem EM-Konkurrenten gewinnen kann. So fehlten in Italien immerhin noch Kaliber wie Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz), Felix Nmecha (Wolfsburg), die Frankfurter Ansgar Knauff und Faride Alidou oder Stuttgarts Josha Vagnoman.

WM-Fahrer als EM-Unterstützung?

Zudem scheint auch die U-21-Karriere der nun in den WM-Kader beförderten Youssoufa Moukoko (Dortmund) und Armel Bella-Kotchap (Southampton) nicht zwingend beendet. "Es ist nicht verboten, eine WM und dann eine U-21-EM zu spielen", betont Di Salvo. Ob diese beiden im Sommer in Rumänien und Georgien erneut für die U 21 infrage kommen, wird davon abhängen, ob sich Moukoko und/oder Bella-Kotchap im A-Team ähnlich etablieren können, wie das die ebenso vorzeitig aufgerückten Jamal Musiala, Karim Adeyemi oder Florian Wirtz bereits geschafft haben.

So oder so zeichnet sich ab, dass Deutschland nach drei Finalteilnahmen hintereinander und den Titelgewinnen 2017 und 2021 auch 2023 eine konkurrenzfähige Auswahl ins Rennen schicken kann. In der Vorrunde muss sich die U 21 dann zunächst gegen Israel, Tschechien und England durchsetzen.