Hurts führt Eagles zum Sieg im Overtime-Thriller - Broncos weiter auf dem Vormarsch

Dank eines grandiosen Quarterbacks Jalen Hurts gewann Philadelphia gegen Buffalo. Baltimore konnte sich einmal mehr auf die Defense verlassen, Denvers Vormarsch hält an.

Es war das Topduell in Week 12: Die Philadelphia Eagles, die vor dem Spieltag als aktuell bestes Team der NFL bei neun Siegen und nur einer Niederlage standen, hatten die Buffalo Bills zu Gast, in der AFC East (6-5) Zweiter hinter den Miami Dolphins. Und die Partie im Regen von Philadelphia hielt den Erwartungen im Vorfeld stand.

Im Lincoln Financiel Field fanden die heimischen Eagles zunächst besser in die Partie, Quarterback Hurts erzielte mit einem Lauf über ein Yard den ersten Touchdown für den letztjährigen Super-Bowl-Finalisten. Doch die Bills konterten im zweiten Viertel durch ein Field Goal von Kicker Tyler Bass aus 48 Yards sowie zwei Touchdowns durch Quarterback Josh Allen (9-Yards-Run) und Star-Receiver Stefon Diggs (13 Yards). Diesem Rückstand liefen die Eagles lange Zeit hinterher, erst im letzten Viertel gingen sie nach einem Touchdownpass von Hurts auf Wide Receiver Olamide Zaccheaus über 29 Yards erstmals wieder in Führung. Aber die Bills konterten ihrerseits durch einen Touchdown von Wide Receiver Gabe Davis und sahen bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wie der Sieger aus. Doch Hurts führte im letzten Drive der regulären Spielzeit seine Offensive bis an die 41-Yards-Linie, den Rest erledigte Kicker Jake Elliott aus großer Distanz zum 31:31-Ausgleich mit noch 25 Sekunden zu spielen - zu wenig Zeit anschließend für die Bills, sodass es in die Overtime ging.

Und dort wurde Hurts endgültig zum Matchwinner. Zwar gingen die Bills zunächst durch ein weiteres Field Goal von Bass aus 40 Yards in Führung, doch im ersten Drive der Eagles rannte Hurts über zwölf Yards in die Endzone und sicherte so den 37:34-Erfolg. Erstmals war Hurts in seiner NFL-Karriere damit an fünf Touchdowns beteiligt.

Ravens können sich einmal mehr auf ihre Defense verlassen - Wilsons hat nie "gezweifelt"

Wie die Eagles in der NFC verteidigten auch in der AFC die Baltimore Ravens (9-3) ihren Toprang. Beim 20:10-Erfolg bei den Los Angeles Chargers konnten sich die Ravens einmal mehr auf ihre Defense verlassen. Die Chargers, die mit der achtbesten Offensive ins Spiel gegangen waren, schafften nur einen Touchdown und leisteten sich vier Takeaways und drei Fumbles - letztere durch ihre Stars Justin Herbert, Keenan Allen und Austin Ekeler.

Einen persönlichen Meilenstein erreichte Baltimores Quarterback Lamar Jackson. Mit 39 erlaufenen Yards kommt der 26-Jährige nun auf 5011 Yards und ist damit nach Russell Wilson, Michael Vick und Cam Newton erst der vierte QB, der die Marke von 5000 Rushing Yards überspringt.

Weiter auf dem Vormarsch befinden sich die Denver Broncos, die mit dem deutlichen 29:12 über die Cleveland Browns ihren fünften Sieg in Folge einführen und sich nach einem völlig missratenem Start (1-5) mit 6-5 mittlerweile zu einem Playoff-Kandidaten entwickelt haben.

"Ich habe nie an unserem Team und unseren Möglichkeiten gezweifelt", sagte Quarterback Russell Wilson. Der 34-Jährige lieferte eine solide Partie und brachte 13 seiner 22 Pässe für 134 Yards inklusive eines Touchdowns bei keiner Interception an den Mann. Maßgeblich zum Sieg trug die Defensive bei, die drei Turnover erzwang und damit in den letzten vier Partien auf 15 Ballgewinne kommt - die beste Quote seit 1989. Demgegenüber schlug das Verletzungspech bei den Browns erneut zu. Denn Quarterback Dorian Thompson-Robinson, der für den etatmäßigen Starter DeShaun Watson (Schulterverletzung) begann, musste das Feld mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung verlassen. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, müsste der erst kürzlich verpflichtete Routinier Joe Flacco übernehmen.

Kelce löst Gonzalez ab

In zwei weiteren Spätspielen am Sonntag gewannen die Los Angeles Rams (5-6) mit 37:14 gegen die Arizona Cardinals (2-10), Titelverteidiger Kansas City Chiefs (8-3) setzte sich mit 31:17 gegen die Las Vegas Raiders (5-7) durch. Bei den Chiefs sorgte Trevis Kelce für die sportlichen Schlagzeilen. Der 34-Jährige erreichte insgesamt 91 Yards und kommt in seiner Karriere damit insgesamt auf 11.067 Yards. Dafür benötigte er lediglich 154 Spiele, kein anderer Tight End erreichte diese Marke schneller. Die bisherige Bestmarke hatte Tony Gonzalez mit 191 Spielen aufgestellt, diesen Wert unterbot Kelce nun deutlich.

