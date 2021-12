Hurst 1966 in Wembley: Ein Hattrick der irregulären Tore

Kaum ein Spieler wird so sehr auf ein Tor reduziert wie Geoff Hurst auf das gleichnamige im WM-Finale von Wembley. Dabei schoss der seit Mittwoch 80-Jährige damals sogar drei Treffer - wahrscheinlich hätte keiner zählen dürfen.

"Immer Glück ist Können", beteuerte Hermann Gerland einmal, als zum weiß Gott wievielten Mal über den berühmt-berüchtigten Bayern-Dusel diskutiert wurde. Mit zarten zwölf Jahren hatte er schließlich den 30. Juli 1966 erlebt, als Geoff Hurst Gerlands spätere Theorie bereits eindrucksvoll in die Praxis umsetzte.

Hurst, der am Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, konnte sich damals schon bei glücklichen Umständen bedanken, dass er im WM-Finale zwischen Gastgeber England und der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf dem Rasen stand. Denn sein Platz hatte eigentlich dem 2021 verstorbenen Jimmy Greaves gehört.

Hursts Trainer lebt eine Floskel

Doch Englands bester Stürmer verletzte sich im letzten Vorrundenspiel leicht, im Viertelfinale gegen Argentinien durfte Ersatzmann Hurst ran. Er traf. Und blieb. "Never change a winning team", Trainer Alf Ramsey hielt sich an diesen Leitspruch. Greaves schaute im Finale nur zu, Hurst spielte. Das Spiel seines Lebens.

Drei Tore in einem WM-Finale, das hat vorher und nachher kein anderer geschafft, nicht einmal der große Pelé. Auch wenn heute - und beim englischen 4:2-Sieg (n. V.) fielen insgesamt sogar sechs - immer nur über eines gesprochen wird: das sogenannte "Wembley-Tor".

Das 3:2 durch Hurst in der 101. Minute. Schuss aus der Drehung an die Unterkante der Querlatte, Aufsetzer auf der Torlinie - und zurück ins Feld. Angesichts gut erhaltener Aufnahmen muss man schon überzeugter Engländer sein, um sehen zu können, dass der braune Lederball die Linie vollständig überquert hatte. Oder eben Tofik Bachramow, Linienrichter aus dem heutigen Aserbaidschan.

Als Hurst quasi mit dem Abpfiff das 4:2 erzielte, war bereits ein Dutzend Zuschauer verbotenerweise auf den Rasen gestürmt, die Messe aber auch schon gelesen. Der dritte Treffer des damals 24-jährigen West-Ham-Stürmers hübschte nur noch das Ergebnis auf.

Hurst köpft freistehend das 1:1. Doch warum stand er so frei? picture alliance / Photoshot

Doch nicht nur sein Doppelpack in der Verlängerung, sondern auch sein 1:1-Ausgleich in der regulären Spielzeit soll in Wahrheit gar nicht so regulär gewesen sein. "11Freunde" stieß etwa auf den im Stadion anwesenden Regionalreporter Helmut Weber, und auch englische Quellen aus dieser Zeit berichteten unabhängig voneinander von einer möglichen Abseitsstellung bei Hursts erstem Treffer.

Abseits oder nicht?

Kapitän Bobby Moore hatte einen Freistoß so schnell ausgeführt, dass weder die deutschen Verteidiger noch der mit ihnen diskutierende Schiedsrichter Gottfried Dienst rechtzeitig schalteten. Selbst die TV-Kameras schwenkten zu spät. Und auch Bachramow blieb ruhig. So lässt sich bis heute nicht eindeutig feststellen, ob Hurst bei seinem Kopfballtreffer - den zweiten schoss er mit rechts, den dritten mit links - aus dem Abseits gekommen war.

Das WM-Finale 1966, Englands einziger großer Triumph, war eben das Spiel seines Lebens. Beim dritten Tor, Hurst konnte seinen Sprint in der 120. Minute nicht mehr fortsetzen, wollte er den Ball - wie er später zugab - einfach nur so weit wie möglich auf die Tribüne dreschen. Er flog genau in den Knick.

Und so vollendete ein Mann, der als Ersatzspieler zur WM gefahren war, einen bis heute einmaligen "Hattrick", der womöglich aus drei irregulären Toren bestand. Deutsche Fußball-Sachverständige werden nun zwar auf ihre Definition pochen, weil Hursts Treffer ja gar nicht in einer Halbzeit und aufeinanderfolgend fielen. Doch in England kommt er damit durch.