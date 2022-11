Hurrikan-Warnung: Abschlusstraining der DFB-Frauen verlegt

Eine Sturmwarnung in Florida bringt den Zeitplan der deutschen Frauen-Nationalmannschaft durcheinander. Das Abschlusstraining muss verlegt werden.

Das US-Hurrikanzentrum rechnet damit, dass der Tropensturm "Nicole" an Teilen der Küste im Osten und Süden des Bundestaates Florida am Mittwochabend als Hurrikan auf Land treffen könne. Für die DFB-Auswahl bedeutet dies, dass das in Fort Lauderdale angesetzte Training vor der Partie gegen die USA in der Nacht zum Freitag (1.05 Uhr MEZ/zdf.de) nicht wie geplant durchgeführt werden kann.

Die letzte Übungseinheit vor dem Spiel soll nun vom Vormittag auf den Nachmittag verlegt worden. "Aktuell sind keine weiteren Abläufe davon betroffen und wir gehen aktuell davon aus, dass das Spiel stattfinden wird", teilte der DFB am Mittwoch mit.

Das zweite Spiel der Vizeeuropameisterinnen beim amtierenden Weltmeister geht am Sonntag (23.08 Uhr MEZ) in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey über die Bühne.