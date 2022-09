Hurrikan vertreibt Bradys Bucs nach Miami

Die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady bereiten sich wegen eines drohenden Hurrikans in Florida auf dem Gelände der Miami Dolphins auf das nächste Heimspiel vor.

Wie der Super-Bowl-Champion der Saison 2020 am Montag mitteilte, werde die Mannschaft am Dienstag nach Miami Gardens abreisen und sich dort von Mittwoch an auf das Heimspiel gegen die Kansas City Chiefs vorbereiten.

Die Partie soll unverändert am Sonntag im Raymond James Stadium in Tampa ausgetragen werden, allerdings habe die NFL die Situation rund um Hurrikan "Ian" im Blick.

Erste Niederlage am Wochenende

Die Bucs verloren am Wochenende im Duell der Superstars Brady und Aaron Rodgers gegen die Green Bay Packers mit 12:14 und kassierten im dritten Saisonspiel die erste Niederlage.