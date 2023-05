Hurricanes vs. Panthers: Starke Defensive trifft auf unberechenbare Offensive

Nur noch vier Teams machen den Stanley-Cup-Sieger 2023 unter sich aus, allesamt stammen aus dem Süden der USA. Den Anfang macht das Finale der Eastern Conference in der Nacht auf Freitag. Eine Vorschau ...

Carolina Hurricanes - Florida Panthers

Die Ausgangslage

Mit Carolina trifft das zweitbeste Team der Hauptrunde auf das punktschwächste mit Florida. Die Panthers allerdings treten nach ihren Erfolgen gegen die "Übermannschaft" Boston aus der Hauptrunde (4:3) und dem klaren 4:1 gegen Toronto mit dem Selbstvertrauen jenes Florida an, dass 2021/22 selbst noch die Presidents' Trophy gewonnen hatte.

Die Hurricanes präsentierten sich in den Play-offs über weite Strecken sehr souverän. In den ersten beiden Runden gewann der Klub aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina seine ersten beiden Heimspiele - und verlor bis dato noch nie zwei Partien in Folge. So gingen die Serien mit 4:2 gegen die Islanders und zuletzt gegen New Jersey (4:1) ohne größeres Zittern über die Bühne.

Die Historie

Dreimal trafen sich beide Teams in der Hauptrunde, zunächst gewann Florida Mitte November mit 3:0, dann revanchierte sich Carolina am Silvesterabend mit einem 4:0. Das letzte Duell liegt nur gut einen Monat zurück: In einem spektakulären Spiel setzte sich Carolina am 14. April in Sunrise mit 6:4 durch.

Das Duell zwischen Hurricanes und Panthers gab es in der Play-off-Historie bis dato noch nie. Florida steht überhaupt erst zum zweiten Mal im Conference-Finale. 1996 hatten die Panthers - ebenfalls nach einem Sieg über Boston in Runde eins - überraschend Pittsburgh in der Vorschlussrunde ausgeschaltet, im Stanley-Cup-Finale aber klar mit 0:4 gegen die Colorado Avalanche verloren. Das entscheidende Tor für die "Lawine" im Finale schoss damals Uwe Krupp.

Für Carolina, das 2006 zum ersten und bislang einzigen Mal den Stanley Cup gewann (4:3 gegen Edmonton), ist es bereits der vierte Einzug ins Conference-Finale.

Das Personal

Erstaunlich gut verkraftete Carolina bis dato die Ausfälle der beiden Langzeitverletzten Andrei Svechnikov und Max Pacioretty sowie Teuvo Teräväinen. Letzterer, der wegen eines Handbruch nach nur zwei Play-off-Partien ebenfalls ausfiel, könnte nun aber schneller als erwartet zurückkehren. Bei den Panthers kann Coach Paul Maurice gegen seinen Ex-Klub derweil weiter aus dem Vollen schöpfen, selbst der zuletzt fehlende Ryan Lomberg ist wohl wieder eine Option.

kicker-Tipp

Die Hurricanes verfügen über ganz viel Struktur und defensive Stärke, Florida wiederum kommt mit der Euphorie des Überraschungsteams, das obendrein bislang - ganz anders als noch in der Hauptrunde - nur wenig echte Schwächen offenbarte. In einer engen Serie schafft am Ende Florida den Durchmarsch durch die besten Teams im Osten und zieht mit einem 4:3-Erfolg ins Stanley-Cup-Finale.