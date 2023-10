Hurkacz und Rublev bestreiten Finale von Shanghai

Am Samstag liefen die Halbfinals beim WTA-Turnier in Seoul und beim ATP Masters in Shanghai. In Südkorea wurde die topgesetzte Jessica Pegula ihrer Favoritenstellung gegen Yanina Wickmayer gerecht. In China kommt es zum Endspiel zwischen Hubert Hurkacz und Andrey Rublev.

Greift nach seinem zweiten ATP-Titel: Der Pole Hubert Hurkacz. IMAGO/Xinhua