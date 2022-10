Hungriger SCP zieht am HSV vorbei - Jahn erobert den Betzenberg - Toptorjäger Skrzybski

Nach Darmstadt ist auch Paderborn am bisherigen Zweitliga-Spitzenreiter HSV vorbeigezogen - und zeigte sich wieder torhungrig. Kaiserslautern zog gegen Regensburg klar den Kürzeren, Skrzybski schoss Kiel zum Sieg gegen Heidenheim.

SCP kommt hellwach aus der Pause und ist jetzt Zweiter

Der SV Darmstadt hatte den Hamburger SV schon am Samstag überholt, einen Tag später zog auch der SC Paderborn am bisherigen Tabellenführer vorbei. Die Kwasniok-Elf, schon vor dem Spieltag das mit Abstand torgefährlichste Team der 2. Liga, fertigte den SV Sandhausen mit 3:0 ab und erhöhte ihr Trefferkonto damit auf 32. Pieringer gab mit seinem siebten Saisontor die Richtung vor (11.), kurz nach der Pause besorgten Leipertz nach Srbenys Steilpass (47.) und Heuer nach einer Ecke (54.) die Vorentscheidung.

Albers beendet Ungeschlagen-Serie des FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Serie von sechs Remis durchbrochen - allerdings anders als geplant: Gegen Jahn Regensburg, die bisher schlechteste Offensive im Unterhaus, unterlag der Aufsteiger zuhause verdient mit 0:3. Schon der 0:1-Pausenrückstand - Albers köpfte eine Günther-Flanke ein (8.) -, war schmeichelhaft, weil Caliskaner kurz davor und kurz danach jeweils am Aluminium gescheitert war. Nach dem Seitenwechsel schnürte Albers den Doppelpack (58.), ehe der eingewechselte Owusu alles klar machte (85.). Der Jahn befreite sich damit im Tabellenkeller.

Skrzybski wieder stark: Kiel dreht Spiel gegen Heidenheim

Holstein Kiel hat nach dem 3:2-Erfolg in Nürnberg nachgelegt und mit einem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung unter die Top Sechs geschafft. Der zuvor seit acht Spielen ungeschlagene FCH war nach einem Konter zwar in Führung gegangen (Thomalla, 31.), doch dann untermauerte Skrzybski seine Topform und schnürte wie schon beim FCN einen Doppelpack - einmal sehenswert per Volley (45.), einmal per Abstauber (52.). Der Ex-Schalker führt damit die Torjägerliste an. Wriedt, der in der 50. Minute eine Riesenchance ausgelassen hatte, erhöhte auf 3:1 (66.).

Durften am Samstag jubeln: Darmstadt 98 und der 1. FC Nürnberg. IMAGO/MIS

Teuchert stellt früh die Weichen - Bielefeld im Alu-Pech

Im Abendspiel am Samstag hatte sich Hannover 96 mit 2:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt. Teuchert traf früh (4.), sein zweiter Treffer wurde vom VAR einkassiert (45.+1). Für die Entscheidung sorgte dann Nielsen in der Schlussphase (86.). Bielefeld bewies nach dem frühen Rückstand Moral, hatte aber mit zwei Aluminiumtreffern (25., 63.) zweimal Alu-Pech. Die Ostwestfalen bleiben durch die Niederlage Letzter, Hannover pirscht sich vorne ran.

Darmstadt dreht Partie in Karlsruhe und ist neuer Tabellenführer

Am Samstagnachmittag nutzte Darmstadt 98 den Ausrutscher des HSV und eroberte die Tabellenführung. Das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC drehten die Lilien im zweiten Durchgang und gewannen mit 2:1. In einem von Standardsituationen geprägten Spiel brachte Schleusener mit einem Kopfball nach Freistoß die Badener in Führung (19.), Pfeiffer glich nach einer Ecke - ebenfalls per Kopf - aus (49.). Ein zweites Tor des Lilien-Innenverteidigers wurde vom VAR wegen eines vorausgegangenen Handspiels einkassiert (61.). Am Ende jubelte Darmstadt aber doch, weil Tietz nach einem späten Konter die Nerven behielt und das Siegtor erzielte (88.).

FCN siegt erstmals unter Weinzierl: Nürnberg beendet Fortuna-Serie

Markus Weinzierl hat seinen ersten Sieg als Trainer des 1. FC Nürnberg eingefahren. Die Franken gewannen das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf knapp mit 1:0 und verschafften sich ein wenig Luft im Tabellenkeller. Für das Tor des Tages sorgte Duah (47.) kurz nach Wiederanpfiff. Für Fortuna-Trainer Daniel Thioune war es die erste Niederlage als Düsseldorf-Coach, F95 hatte zuletzt im Januar vor eigenem Publikum verloren - auch da hieß der Gegner Nürnberg.

Eigentor hilft mit: Braunschweig gewinnt Aufsteiger-Duell

Eintracht Braunschweig hat das Aufsteiger-Duell mit dem 1. FC Magdeburg mit 2:0 für sich entschieden. Das erste Tor erzielte allerdings ein Magdeburger: Condé sorgte mit einem Eigentor kurz nach der Pause für das 1:0 zugunsten der Niedersachsen. In der Nachspielzeit sorgte Henning für den Endstand. Die Magdeburger rutschen in der Tabelle auf Platz 17 ab, während sich Braunschweig etwas Luft verschafft.

In langer Überzahl: St. Pauli siegt im Derby

Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen hat der FC St. Pauli wieder einen Dreier eingefahren - und das ausgerechnet im Stadtderby gegen den HSV. Die Kiez-Kicker kamen gut in dieses Stadtderby, vor dem es zu einem "massiven Polizeieinsatz" gekommen war, und hatten durch Amenyido die erste dicke Chance (16.). Der Angreifer stand auch einige Minuten später im Fokus, als er Schonlau enteilte und vom HSV-Kapitän nur mit einer Notbremse gestoppt werden konnte - Aytekin zückte folglich Rot (28.). Walter wechselte anschließend nicht, die Rothosen spielten es in Unterzahl mutig, hatten allerdings kurz vor der Pause Glück, als Matanovic nur den Pfosten traf (44.). Somit ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel gab St. Pauli mit einem Mann mehr den Ton an und verzeichnete die ersten Abschlüsse, denen es jedoch allen an Präzision fehlte. Das änderte sich in der 61. Minute, als eine Ecke Smith fand, der punkgenau neben den Pfosten einköpfte und die Kiez-Kicker in Führung brachte. Die dezimierten Gäste hatten nicht wirklich etwas entgegenzusetzen, kamen kaum zu Chancen. St. Pauli boten sich Räume - und das nutzten die Hausherren: Hartel stellte per Flachschuss auf 2:0 (74.). Die Entscheidung in diesem Hamburger Derby, in dem Otto später sogar noch das 3:0 nachlegte (89.). Die Schultz-Elf gewann verdient und beendete die Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg. Es war im Übrigen der vierte Heimsieg in Folge gegen den Stadtrivalen.

Rostock gleicht in Fürth spät aus

Keinen Sieger gab es dagegen in Fürth. In einer harten, teils unansehnlichen ersten Hälfte zwischen dem Kleeblatt und Rostock gab es viele Zweikämpfe und Spielunterbrechungen, darunter litt der Spielfluss. Einen Treffer gab es trotzdem zu sehen, Hrgota ließ die Gastgeber jubeln (20.). Nach der Pause war es dann Fröde, der für Hansa den Ausgleich markierte (57.). Die SpVgg hatte jedoch genau die passende Antwort parat, denn Ache köpfte die Hausherren wieder in Führung (60.). Die Franken waren lange auf Siegkurs - bis spät in die Schlussphase, als Malone für Rostock per Elfmeter traf und der Kogge doch noch einen Punkt rettete (90.+3).