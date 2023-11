Hungriger Hoffnungsträger: Berkay 'BerkayLion' Demirci

Ein großer Titel blieb Berkay 'BerkayLion' Demirci in der abgelaufenen Saison national wie international verwehrt - dabei war der Werder-Rückkehrer mehrfach nah dran. Kann er das beim kicker eFootballer des Jahres 2023 nachholen? Ihr könnt ihm die Trophäe verschaffen!

Keine 40 Ingame-Minuten war Berkay 'BerkayLion' Demirci im Juni vom ganz großen Wurf entfernt. Beim VBL Grand Final stand nur noch ein Gegner zwischen ihm und der deutschen Einzelmeisterschaft. Der damalige Profi des FC St. Pauli führte gegen Antonio 'AntonioRadelja' Radelja in der Gesamtabrechnung mit 2:1. Dann nahm das Final-Rückspiel eine unglückliche Wendung für 'BerkayLion' - nicht die letzte der Saison. Ist er für euch dennoch kicker eFootballer des Jahres 2023? Ihr habt es in der Hand.

Lange ungeschlagen, dann der Final-Schock

Demirci war wie schon im Hinspiel (1:1) in Führung gegangen, musste aber in der 53. Ingame-Minute erneut den Ausgleich hinnehmen. Doch damit nicht genug: 'AntonioRadelja' ging zu Beginn der Schlussphase erstmals in diesem Finale in Front - und setzte kurz darauf mit dem 3:1 den Deckel drauf. 'BerkayLion' musste sich mit der Vize-Einzelmeisterschaft begnügen. Ein starkes VBL Grand Final blieb ungekrönt.

Infobox Wählt den kicker eFootballer des Jahres 2023! © kicker eSport Wer soll kicker eFootballer des Jahres 2023 werden? Wir haben fünf herausragende Akteure nominiert, aber nun habt ihr es in der Hand! Stimmt bis 12. November, 23.59 Uhr, ab und gewinnt!

In den vorherigen Runden hatte er sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt: Unter anderem sein ehemaliger St. Pauli-Teamkollege Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj (3:1 und 3:2) sowie eNationalspieler Levy Finn 'levyfinn' Rieck (2:0 und 2:1) mussten gegen 'BerkayLion' die Segel streichen. Demirci war bis zum Finale sogar gänzlich ungeschlagen geblieben - den Titel holte aber ein anderer.

Halbfinalist in der VBL Club Championship

Ähnlich lief es für 'BerkayLion' und den FC St. Pauli auch in der VBL Club Championship (VBLCC). Als Tabellenzweiter der Division Nord-West waren die eKiezkicker direkt in die Finalrunde eingezogen. Dort belegten sie in der Gruppenphase den zweiten Platz hinter dem späteren Sieger RB Leipzig. Schluss war für die Hamburger daraufhin im Halbfinale gegen Hansa Rostock (1:1, 2:3 und 0:1).

Doch ein Titel war für 'BerkayLion' nach den starken Auftritten und späten Enttäuschungen auf nationaler Ebene noch zu holen: der des Weltmeisters. Der damals noch 18-Jährige hatte sich in den Play-offs der FIFA Global Series souverän behauptet: Weder Domenico 'dms10_fc' Suarez (11:2) noch Juan 'Brechex' Bechara (6:1) hatten ihm ernsthaft etwas entgegenzusetzen. Die Qualifikation zum FIFAe World Cup war geglückt.

Last-Second-Knockout bei der Einzel-WM

Als nur einer von zwei hiesigen Spielern repräsentierte er bei der Einzel-WM auch den deutschen eSport. Und das zunächst mit Erfolg: 'BerkayLion' überstand die Gruppe A. Dabei setzte er Ausrufezeichen gegen Dan 'Stingrayjnr' Ray (2:0) und Tiago 'Darkley11' Manteigas Pires (6:2). Schon im Achtelfinale wartete anschließend jedoch einer der großen Turnierfavoriten: der Italiener Francesco 'Obrun2002' Pio Tagliafierro.

Von Nervosität oder Ehrfurcht war bei Demirci zunächst aber nichts zu sehen: Er ging im Hinspiel mit 3:0 in Führung, dominiert seinen Kontrahenten phasenweise regelrecht. Das hohe Niveau konnte er jedoch nicht über 90 Ingame-Minuten aufrechterhalten - 'Obrun2002' verkürzte noch in der ersten Partie auf 2:3. Trotzdem hatte 'BerkayLion' sich eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet.

Dort erfolgte allerdings der frühe Nackenschlag: 0:1 nach nicht mal fünf Minuten, der Ausgleich in der Addition. Und im zweiten Durchgang kam es noch schlimmer, Demirci geriet mit 0:2 in Rückstand. Verunsichern ließ er sich davon aber nicht und stellte eine Viertelstunde vor Schluss das Remis wieder her. Nur um den ultimativen Last-Second-Schock zu erleben: Trotz nur einer angezeigten Minute Nachspielzeit bekam 'BerkayLion' in der 93. Ingame-Minute den Knockout.

Sicherlich auch wegen der bitteren Erfahrungen der eigentlich hervorragenden vergangenen Saison rief Demirci bei seinem neuen, alten Verein Werder Bremen nach der Rückkehr die Titeljagd in FC 24 aus. Er ist der große eSport-Hoffnungsträger an der Weser. Zur Trophäe für den kicker eFootballer des Jahres 2023 könnt ihr ihm verhelfen. Bis zum 12. November 23.59 Uhr könnt ihr für ihn abstimmen.