"Hungrig nach Spielpraxis": Wuppertal leiht Grave aus Bochum

Regionalligist Wuppertaler SV bedient sich in der Bundesliga: Vom VfL Bochum kommt Ersatzkeeper Paul Grave auf Leihbasis.

Der 22-jährige Keeper, der seine ersten Schritte in den Fußball beim SV Westfalia Gemen machte, spielt bereits seit 2014 für den VfL Bochum und stieß 2019 zum Profikader. Am Mittwoch nun verlängerte Grave seinen Vertrag beim VfL bis 2025, wird die kommende Saison aber trotzdem nicht beim Bundesligisten verbringen.

Denn die Bochumer wollen Spielpraxis für das Torhütertalent, das noch ohne Einsatz in der 1. und 2. Bundesliga ist. Deshalb verleiht der VfL Grave nun für ein Jahr in die Regionalliga West an den Wuppertaler SV. Im Team von Cheftrainer Hüzeyfe Dogan, dem Vizemeister der jüngst abgelaufenen Regionalliga-West-Spielzeit, wird er in der kommenden Saison zusammen mit Sebastian Patzler und Mert Termiz das Torhüter-Trio bilden.

"Konnte viel lernen"

"Bei Bochum konnte er viel von den erfahrenen Torhütern lernen und ist seit zwei Jahren dabei. Jetzt möchte er den nächsten Schritt machen und sich bei uns zeigen", so Gaetano Manno. "Er ist hungrig nach Spielpraxis und wird eine gute Ausstrahlung auf dem Platz haben. Er ist im Eins-gegen-Eins-Duell sehr stark", lobt der WSV-Sportchef.

Auch Grave selbst zeigt sich angetan von seinem künftigen Arbeitgeber: "Ich hatte ein wirklich gutes Gespräch mit Gaetano und Hüzeyfe, und deshalb bin ich wirklich glücklich, dass es mit dem Wechsel zum WSV geklappt hat. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und darauf, die Jungs kennenzulernen. Mein Ziel ist es, meinen Beitrag zu leisten, damit wir eine erfolgreiche Spielzeit haben."