Hungerast? Fußprobleme? Kipchoge ist nicht mehr unschlagbar

Eliud Kipchoge hat sich den Boston-Marathon sicherlich ganz anders vorgestellt. Es lief im wahrsten Sinne des Wortes nicht rund am Montag für den Weltrekordler.

Eliud Kipchoge humpelte ein bisschen durch die Lobby des Copley Square Hotels. Schmerzte sein rechter Fuß? Hatte der Marathon-Star deshalb in Boston die herbe Pleite kassiert? Oder musste er abreißen lassen, weil er einen Hungerast bekam, nachdem er nach 30 Kilometern seine Getränkeflasche verpasst hatte?

Doch die Fragen blieben unbeantwortet, Kipchoge sprach nicht, der zweimalige Olympiasieger, der Weltrekordler, der Held Kenias gab lediglich eine Pressemitteilung heraus.

Im Sport gewinnt und verliert man, und es gibt immer ein Morgen, um eine neue Herausforderung zu stellen. Eliud Kipchoge

"Heute war ein harter Tag für mich", sagte Kipchoge, mittlerweile 38 Jahre alt, darin. Nach 2:09:23 Stunden in Wind und Regen war er beim legendären Rennen in Boston nur als Sechster ins Ziel gekommen, rund dreieinhalb Minuten nach seinem Landsmann Evans Chebet. "Ich habe mich so sehr angestrengt, wie ich konnte", sagte Kipchoge, "aber manchmal muss man akzeptieren, dass heute nicht der Tag ist, an dem man die Hürde noch höher setzen kann."

2019 - der "Labor"-Marathon von Wien

Niemand in der Geschichte setzte die Hürde im Marathon höher als Kipchoge, unter Laborbedingungen war er ja in Wien 2019 unter der 2-Stunden-Marke geblieben, den offiziellen Weltrekord drückte er in Berlin erst vor sieben Monaten auf 2:01:09. In Boston verlor er erst seinen dritten Marathon überhaupt nach 2013 in Berlin gegen den damaligen Weltrekordler Wilson Kipsang und 2020 in London, als ähnliche Bedingungen herrschten wie nun in Boston.

Liegt Kipchoge schlechtes Wetter vielleicht einfach nicht? Oder ist er nicht mehr unschlagbar? "Im Sport gewinnt und verliert man, und es gibt immer ein Morgen, um eine neue Herausforderung zu stellen", sagte er. Nächstes Jahr in Paris will er unbedingt sein drittes Olympia-Gold in Serie holen - das hat es noch nie gegeben. Doch die Rivalen wissen jetzt: Kipchoge ist nicht unantastbar.

Statistik

Marathon in Boston/Massachusetts

Männer

1. Evans Chebet (Kenia) 2:05:54 Std.; 2. Gabriel Gerald Geay (Tansania) 2:06:04; 3. Benson Kipruto (Kenia) 2:06:06; 4. Albert Korir (Kenia) 2:08:01; 5. Zouhair Talbi (Marokko) 2:08:35; 6. Eliud Kipchoge (Kenia) 2:09:23; 7. Scott Fauble (USA) 2:09:44; 8. Hassan Chahdi (Frankreich) 2:09:46; 9. John Cheruiyot Korir (Kenia) 2:10:04; 10. Matthew Mcdonald (USA) 2:10:17



Frauen

1. Hellen Obiri (Kenia) 2:21:38 Std.; 2. Amane Beriso (Äthiopien) 2:21:50; 3. Lonah Chemtai Salpeter (Israel) 2:21:57; 4. Ababel Yeshaneh (Äthiopien) 2:22:00; 5. Emma Bates (USA) 2:22:10; 6. Nazret Weldu (Eritrea) 2:23:25; 7. Angela Tanui (Kenia) 2:24:12; 8. Hiwot Gebrekidan (Äthiopien) 2:24:30; 9. Mary Ngugi (Kenia) 2:24:33; 10. Gotytom Gebreslase (Äthiopien) 2:24:34