"Hunger auf mehr": Frankfurt will wieder zurück in die Champions League

Das Ausscheiden ist bereits besiegelt, einen guten Auftritt will Eintracht Frankfurt am Mittwoch im letzten Gruppenspiel der UEFA Women's Champions League gegen den FC Rosengard aber noch einmal hinlegen. Derweil steht für die Frankfurterinnen bereits fest: Die nächsten Spiele in der Königsklasse sollen nicht lange auf sich warten lassen.

"Es hat Riesenspaß gemacht, das macht Hunger auf mehr", sagt Niko Arnautis rückblickend auf die erste Champions-League-Saison der Eintracht. "Jetzt wollen wir in der Bundesliga den Grundstein legen, um nächstes Jahr wiederzukommen", kündigt der Trainer von Eintracht Frankfurt offensiv an, nachdem die SGE in der Gruppe A dem FC Barcelona und Benfica Lissabon in dieser Saison noch den Vortritt lassen musste. Zunächst aber gehe es darum, das letzte Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erfolgreich zu gestalten.

Wie genau die Eintracht diesen letzten internationalen Auftritt angehen wird, steht derweil noch nicht fest. Waren die Frankfurterinnen bis zum Spiel beim FC Barcelona (0:2) vergangene Woche personell immer gut durchgekommen, kann Arnautis diesmal nicht auf seine Stammelf setzen. "Wir haben einen tollen Kader, werden aber personell auf das eine oder andere Rücksicht nehmen müssen", kündigt der Trainer an. So steht unter anderem hinter Geraldine Reuteler noch ein Fragezeichen. Die Schweizer Flügelspielerin war in Barcelona verletzt ausgewechselt worden, trainiert nach ihrer Außenbandverletzung im Sprunggelenk aber schon wieder. Ein Risiko werde man bei der 24-Jährigen aber keinesfalls eingehen, stellt Arnautis klar. Für Kapitänin Tanja Pawollek, die sich in Barcelona das Kreuzband gerissen hat, dürfte im zentralen Mittelfeld erneut Lisanne Gräwe auflaufen.

Wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte ist dagegen Stina Johannes. Nachdem die Nationaltorhüterin in Barcelona aufgrund eines Infekts zur Halbzeit vom Platz musste ("Das tat sehr weh, gerade so ein Spiel zu verpassen"), ist Johannes inzwischen wieder fit und konnte bereits im letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) wieder das Frankfurter Tor hüten.

Rosengard nicht im Liga-Rhythmus

Auch für die 24-Jährige steht derweil fest, dass die Eintracht auf die internationale Bühne zurückkehren will: "Wir sind stolz auf uns, haben gute Auftritte hingelegt. Uns wurde hier im Deutsche-Bank-Park eine große Bühne geboten. Durch Europa zu reisen, die Champions-League-Hymne zu hören, die Dimensionen - das macht einfach Spaß."

Gegner Rosengard durfte sich indes in der vergangenen Woche nach zwölf UWCL-Niederlagen in Folge beim 2:2 gegen Benfica Lissabon über den ersten Punkt freuen. Im Hinspiel Mitte November unterlag der 13-fache schwedische Meister der Eintracht nach Toren von Pawollek und Barbara Dunst mit 1:2. Seitdem hat Rosengard lediglich vier weitere Champions-League-Partien bestritten (drei Niederlagen, ein Unentschieden), aber kein einziges Ligaspiel. Die neue Saison in Schweden startet erst am 14. April. Zuvor wollen sich aber auch die Schwedinnen mit einem Erfolg aus der Königsklasse verabschieden