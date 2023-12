Hundebisse in Gesicht und Hand: Gordon fehlt den Nuggets vorerst

Die Denver Nuggets müssen vorerst auf Aaron Gordon verzichten. Der Grund ist so ungewöhnlich wie schmerzhaft.

Musste nach Hundebissen ins Gesicht und in die Gand mit 21 Stichen genäht werden: Nuggets-Forward Aaron Gordon. Getty Images

Aaron Gordon wird NBA-Champion Denver Nuggets wegen mehrerer Hundebisse vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wurde über die Weihnachtstage vom Familienhund im Gesicht und an der rechten Wurfhand verletzt und musste mit 21 Stichen genäht werden. "Er ist in einem guten Zustand", teilten die Nuggets am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Wann Gordon zurückkehrt, ist noch offen. Nach Informationen von ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski sind die Nuggets optimistisch, dass der Forward nur kurzfristig ausfallen wird. Seine Rückkehr soll aber nicht überstürzt werden.

"Es war natürlich eine sehr traumatische Erfahrung", erklärte Nuggets-Coach Michael Malone. "Das Wichtigste ist, dass er sich so viel Zeit nimmt, wie er benötigt. Wir sind eine Familie bei Siegen, Niederlagen und in schweren Zeiten, die Aaron gerade durchmacht." Das Team stehe hinter ihm, betonte Malone. "Er muss sowohl körperlich als auch mental heilen."

Gordon war neben den beiden Stars Nikola Jokic und Jamal Murray ein wichtiger Faktor beim Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison. In 28 Einsätzen in der laufenden Spielzeit kam er bislang auf 13,6 Punkte im Schnitt bei einer Wurfquote von 52,5 Prozent aus dem Feld und sammelte 6,9 Rebounds pro Partie.