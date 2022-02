Hund und Fahrrad: Das ist zu beachten

Nicht ohne meinen Hund: Dieses Motto ist für viele Hundebesitzer auch dann maßgeblich, wenn es um Fahrradtouren geht. Sollten Fitness und Kondition des Vierbeiners nicht ausreichen, gibt es Lösungen. Tipps:

Hunde brauchen Auslauf, die einen mehr, die anderen weniger. Der Gassigang wird schon mal zur Gassifahrt - zumindest für den Besitzer des Vierbeiners, der dann im Fahrradsattel sitzt und sich vom Hund begleiten lässt.

Rechtlich erlaubt ist das nicht nur auf Wald- und Wiesenwegen. Denn die Straßenverkehrsordnung gestattet es ausdrücklich, dass Hunde vom Fahrrad aus geführt werden - für andere Tiere gilt das indes nicht.

Verantwortungsbewusst planen

So ist es richtig: Der Hund wird rechts vom Fahrrad geführt. pd-f/Kay Tkatzik

Bevor der Hund mit auf die Radtour kommt, gilt es freilich verantwortungsbewusst auszuloten, ob er den Anforderungen gewachsen ist. "Zehn Kilometer oder mehr sind abhängig von der Fitness und der Hunderasse schon drin", sagt Alexander Giebler vom Pressedienst Fahrrad. Zu berücksichtigen sind aber auch Faktoren wie das Alter, die Verletzungsfreiheit des Tieres oder die jeweilige Temperatur.

Leine weg vom Lenker

Aus Sicherheitsgrund empfiehlt es sich, den Hund vor allem auf Radwegen rechts vom Fahrrad zu führen. So lässt es sich vermeiden, dass er von entgegenkommenden oder überholenden Radlern übersehen oder erschreckt wird. Die Leine sollte keinesfalls am Lenker festgebunden werden - bei einer plötzlichen Bewegung des Hundes droht Sturzgefahr, dies umso mehr, wenn er sich losreißt. Der Handel hält spezielle Fahrradhalter für die Leine vor.

Sicherer Platz mit Aussicht: Hundekorb für den Lenker. Dieser hier kommt von M-Wave. pd-f/messingschlager

E-Bikes ermöglichen dem radelnden Hundehalter ein entspanntes Vorankommen, für den Vierbeiner selbst kann das Mithalten hingegen eine besondere Herausforderung darstellen. Wenn die Kondition nicht für die gesamte Strecke ausreicht oder der Hund grundsätzlich kein "Mitläufer" ist, gibt es Mitnahmemöglichkeiten. Kleinere Tiere lassen sich in speziellen Körbchen für Lenker oder Gepäckträger unterbringen, wobei die Lenker-Lösung den Vorteil bietet, dass der Hund im Blickfeld von Herrchen oder Frauchen bleibt. Das Körbchen sollte ein verschließbares Gitter besitzen, so kann der tierische Beifahrer nicht entkommen, hat aber gleichzeitig gute Ausblicke.

Fahrradanhänger: Mitfahrgelegenheit für größere Hunde. pd-f/Luka Gorjup/Lux Fotowerk

Ab in den Anhänger

Größere Hunde wiederum können in speziellen Anhängern mitfahren, angeboten werden sie in verschiedenen Größen. Und dann ist da inzwischen auch das Lastenrad: Gerade Cargobikes mit elektrischer Unterstützung gestalten selbst die Mitnahme größerer und schwerer Tiere einfach, Hundeboxen (auch mit Gitterhaube) dienen als Aufenthaltsort während der Tour. Sichergestellt sollte sein, dass der Hund über den Rand der Box hinaussehen und - Stichwort "flacher Einstieg" - bequem ein- und aussteigen kann. Und so wird dann nicht nur für den Besitzer, sondern auch für den Hund selbst der Gassigang zur Gassifahrt.