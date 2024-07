Humor ja, Bierbecher nein

Bei allem Respekt vor der Schweiz, aber allein, dass vor dem Viertelfinale an diesem Samstag gegen England diskutiert werden darf, wer die Favoritenrolle in Düsseldorf innehat, wirft kein gutes Licht auf die Three Lions.

Es hätte nicht viel gefehlt, eine Minute ungefähr, und dies hier wäre eine Vorschau auf das Spiel Schweiz gegen die Slowakei geworden. Das EM-Viertelfinale, wohlgemerkt. England? Raus. Doch dann trafen Jude Bellingham und Harry Kane am vergangenen Sonntag gegen den Underdog noch und hievten die Briten eine Runde weiter.

Seitdem stellt sich die Frage, ob England - bisher schwach bei dieser EM - oder die Eidgenossen - bisher gut bei dieser EM - die besseren Karten haben. Die Leistung der Schweiz soll das in keinem Fall schmälern, aber für die hochbezahlten Premier-League-Profis plus die Torschützen vom Sonntag ist es insgesamt kein gutes Zeugnis. Natürlich haben auch die Schweizer Top-Spieler in ihren Reihen, aber vom Potenzial her sollte England die Nase vorn haben.

Weil sie dieses aus mehr oder weniger unerklärlichen Gründen bisher nicht abrufen, ist der Ausgang der Partie völlig offen, eher scheint die Schweiz im Vorteil, obgleich die Wettanbieter sich nicht so recht trauen und dem Team von Gareth Southgate noch die niedrigere Quote für einen Sieg gönnen.

Der Rest entsprang Zufall oder Genialität eines Einzelnen

Es wäre ebenso zu leicht wie zu billig, alles auf den Trainer zu schieben. Er spielt schließlich nicht mit. Und ist, folgt man den Aussagen der Spieler, sehr beliebt in der Mannschaft. Egal, ob bei Stars oder Ersatzleuten. Doch Fakt ist auch: Eine Spielidee blieb bisher im Verborgenen.

Southgate wird sie seinen Jungs natürlich schon mit an die Hand gegeben und nicht jede Mannschaftssitzung abgesagt haben. Doch ein Plan wird spätestens ab Minute 15 nicht mehr ersichtlich, sobald Englands Anfangs-"Druck" verpufft ist und die Gegner sich auf ein, zwei Moves eingestellt haben. Alles steht und fällt bisher mit individueller Klasse, das Tor zum 1:0 gegen Serbien mal ausgenommen. Der Rest entsprang Zufall oder Genialität eines Einzelnen.

Und so schmal der Grat zwischen Genie und Wahnsinn, so schmal ist er auch zwischen Spaß und Respektlosigkeit. Natürlich kursieren lustige Memes rund um den überforderten oder übervorsichtigen Southgate: Der Coach, der nur jemanden grüßen lässt von Einwechselspielern, aber ansonsten keine Anweisungen erteilt. Der Coach, der sein Handy bei 95 Prozent wieder auflädt, der mit Rettungsweste in der Badewanne sitzt oder der, wäre er Chef einer Pizzeria, alle Pizzen verbrennen lassen würde. Darüber muss man nicht lachen, aber wer nicht gerade komplett humorlos ist, schmunzelt zumindest. Ist ja auch nicht böse gemeint.

Lineker spricht vielen aus der Seele

Aber um tatsächlich zum Ernst der Lage zurückzukommen: Southgate ist der Coach eines der besten Teams der Welt, auf dem Papier. Ein hoch bezahlter zudem. Da darf und muss man mehr erwarten, zumindest mal einen Plan B zu haben, wenn ein Spiel nicht läuft. Aber da kommt: wenig. Zumindest wenig Sichtbares, kein aktives Coaching. Und das ist nicht respektlos, sondern ein Fakt.

Respektlos und asozial sind hingegen Bierbecherwürfe auf ihn, auf jeden Menschen. Das ist übel, weil damit nicht der Trainer, sondern der Mensch angegriffen wird. Und der ist, nach allem, was man über ihn hört, zudem noch ein feiner Kerl. Doch danach wird ein Fußballtrainer im gehobenen Business nun mal nicht bewertet. Sondern er wird gemessen an Spielidee, Coaching und natürlich auch Resultaten.

Aber Moment mal, die stimmen doch. Alles gut also bei den ungeschlagenen Engländern, denen doch die späte Glücksexplosion gegen die Slowakei einen Schub gegeben haben sollte und die auch noch auf den für dessen obszöne Jubelgeste nur mit einer Geldstrafe belegten Bellingham zurückgreifen dürfen? Nein.

Denn Ex-Torjäger Gary Lineker spricht vielen einfach aus der Seele, wenn er sagt, er sehe, "eine Mannschaft", die wie "verlorene Seelen" auftreten: "Es scheint so, als ob sie nicht wüssten, was sie da machen oder wie sie als Team spielen sollten."

Das letzte Spiel - oder das Halbfinale?

Vor seinem 100. Länderspiel denkt Southgate wohl über eine Dreierkette nach, mit Kyle Walker als rechtem Innenverteidiger neben John Stones und Ezri Konsa. Auf den Schienen gibt es mit Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier und Bukayo Saka drei Kandidaten für zwei Plätze. Mal sehen, was passiert, aber mit allzu viel Offensive sollte man nicht rechnen. Fun Fact: Southgate hat in 99 Spielen 99 verschiedene Spieler eingesetzt. Wird sein 100. sein letztes Spiel für England? Oder der Einzug ins Halbfinale?