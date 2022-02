Hummels und "viel zu viele große individuelle Fehler"

Borussia Dortmund hatte im Rückspiel gegen die Glasgow Rangers die Partie zwischenzeitlich gedreht, ehe ein individueller Fehler den Gegner zurück ins Spiel brachte. Für Mats Hummels und Borussia Dortmund nicht das erste Mal in dieser Spielzeit.

Vor der Partie hatte Marco Reus von einem "Do-or-Die-Spiel" gesprochen und dementsprechend startete Borussia Dortmund auch in das Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs bei den Glasgow Rangers, um die 2:4-Hypothek aus dem Hinspiel noch zu egalisieren.

"In der ersten Halbzeit haben wir sie komplett im Sack gehabt, da waren sie mit dem 2:1 sehr gut bedient", ärgerte sich Mats Hummels am Mikrofon von "RTL" nach dem 2:2, das das Dortmunder Aus in der Europa League bedeutete. "Wir hätten es da schon ausgleichen können", sagte Hummels und spielte damit auf eine gute, wie engagierte erste Hälfte der Borussia an.

Um weiterzukommen, haben wir viel zu viele große individuelle Fehler gemacht, mich heute eingeschlossen. Mats Hummels

"Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit raus und bringen sie zurück ins Spiel", monierte der Abwehrspieler, der selbst entscheidend am 2:2-Ausgleichstreffer beteiligt war. Erst ließ der für den verletzten Thomas Meunier zur Pause eingewechselte Marius Wolf Gegenspieler Calvin Bassey flanken, dann schlug Hummels in der Mitte am Ball vorbei. Von diesem erneuten Schock erholte sich der BVB trotz über einer halben Stunde Restspielzeit nicht mehr. "Um weiterzukommen, haben wir viel zu viele große individuelle Fehler gemacht, mich heute eingeschlossen - und dann kann es eben auch mal schief gehen", resümierte Hummels schließlich und fügte hinzu: "Am Ende haben wir es nicht hier verloren, sondern in Dortmund - aber wir hätten es heute drehen können."

"Riesen-Enttäuschung"

Das endgültige Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft sei eine "Riesen-Enttäuschung". Nach dem Aus in einer Champions-League-Gruppe, "aus der wir nicht rausfliegen dürfen und jetzt in einer Runde raus, in der wir weiterkommen müssen", bleibt dem BVB nur noch die Bundesliga. Aus dem DFB-Pokal ist man nach einem 1:2 bei St. Pauli ebenfalls schon raus.

Dortmund "sehr schwach" in Pokalwettbewerben

Auch Trainer Marco Rose musste zugeben, dass er und sein Team gerade in den Pokalwettbewerben "sehr schwach unterwegs" waren und den "Ansprüchen nicht gerecht geworden" sind. Für Rose ein Knackpunkt: die Reaktion seiner Mannschaft, die in der Halbzeit "gefühlt" noch oben auf gewesen war, auf die von Trainerkollege Giovanni van Bronckhorst zur Pause vorgenommene Systemänderung. Die Rangers begannen den zweiten Durchgang mit Dreier- respektive Fünferkette und bereiteten dem BVB so deutlich mehr Probleme als noch im ersten Abschnitt. "Wir haben zu lange geknabbert, bis wir die richtigen Lösungen gefunden haben."

Sein Team fand nicht nur zu spät die richtigen Lösungen, sondern schaffte es auch nicht mehr wirklich, gefährlich vor das gut verteidigte Rangers-Tor zu kommen - und konnte so den Rückstand aus dem Hinspiel nicht mehr aufholen.