Hummels und ein Wort: "Weltklasse"

Mats Hummels überragt beim Sieg von Borussia Dortmund in Mailand. Der Innenverteidiger bekommt von Edin Terzic und Matthias Sammer echte Lobeshymnen.

Spieler des Spiels auch in Augen der UEFA: Mats Hummels posiert nach Abpfiff mit der kleinen persönlichen Trophäe. Borussia Dortmund via Getty Images

Aus Mailand berichtet Patrick Kleinmann

Viel wollte Matthias Sammer offenbar gar nicht sagen, musste er auch nicht. Dem Berater von Borussia Dortmund und Experten bei "Amazon Prime" reichte nach Borussia Dortmunds überzeugendem 3:1-Sieg bei der AC Mailand am Dienstagabend im Grunde ein Wort: "'Weltklasse'. Mehr sage ich nicht." Adressat des größtmöglichen Lobs war Mats Hummels, der in den 90 Minuten zuvor zu Hochform aufgelaufen war und einen großen Anteil daran hatte, dass der BVB vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einzog.

74 Ballkontakte, 94 Prozent Passquote bei 50 gespielten Bällen, kein Foul, 89 Prozent gewonnene Zweikämpfe - und erstaunlicherweise sogar eine 100-prozentige Dribblingquote bei zwei Versuchen unterstrichen den besonderen Abend des 34-Jährigen. Durch Flutlicht und Ambiente im mächtigen San Siro wirkte er beflügelt, unterstrich seinen Wert für die Mannschaft wieder einmal und versetzte Gegenspieler Olivier Giroud in die 90-minütige Bedeutungslosigkeit. Dabei war der Abwehrchef zuletzt gar nicht immer mit seiner Leistung zufrieden.

Vergleich mit Kohlers Gala 1997

Seinem Trainer fiel angesichts der Innenverteidiger-Gala nur ein Vergleich ein - und der hatte es in sich. "Jürgen Kohler ist in den Neunziger-Jahren in einem Spiel in Manchester zum Fußballgott geworden", erinnerte sich Edin Terzic an das legendäre Champions-League-Halbfinale 1997 bei ManUnited, das der BVB 1:0 durch ein Tor von Lars Ricken gewann. Damals hatte Kohler mehrfach auf der Linie geklärt, unter anderem denkbar spektakulär im Liegen gegen Eric Cantona. Und dennoch befand Terzic: "Ich glaube nicht, dass Kohlers Leistung damals deutlich besser war als die von Mats Hummels hier."

Sein Abwehrchef, so Terzic weiter, habe "ein unglaublich tolles Spiel gemacht, nahezu jeden Zweikampf gewonnen, uns ganz viel Sicherheit gegen den Ball und in Ballbesitz gegeben". Auch im Spätherbst seiner Karriere sei der Weltmeister von 2014 "unglaublich wichtig mit seiner Qualität und seiner Erfahrung". Gerade in den großen Spielen führt immer noch kein Weg an Hummels vorbei, der im Laufe der aktuellen Saison wieder zur unersetzlichen Stammkraft geworden ist - und nicht umsonst auch wieder zum Nationalspieler.