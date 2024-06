Hummels meldet sich zu Wort: "Liebesbrief" mit einer Bitte

Mats Hummels' Zeit bei Borussia Dortmund ist vorbei. Nach der offiziellen Verkündung am Freitag meldete sich der 35-Jährige auf Instagram.

Die Vereinslegende versuchte die BVB-Fans in diesen intimen Moment mitzunehmen. "Wir schreiben Donnerstag, den 13. Juni, ich sitze abends auf der Couch, während ich versuche, diese Zeilen zu formulieren", heißt es zu Beginn von Hummels' "schwarz-gelbem Liebesbrief", den er am frühen Freitagnachmittag auf Instagram teilte.

Nur eine Stunde zuvor hatte Borussia Dortmund offiziell verkündet - am Tag nach dem Aus von Trainer Edin Terzic -, dass sich auch die Wege von Hummels und dem BVB nach insgesamt 13 gemeinsamen Jahren trennen werden.

Jahre "wie im Rausch"

Es falle ihm "wahnsinnig schwer", so Hummels, dessen letztes Spiel im schwarz-gelben Trikot also das verlorene Champions-League-Finale gegen Real Madrid war. 2013 hatte er auf dieser Bühne, ebenfalls im Wembley-Stadion zu London, gegen den FC Bayern den Kürzeren gezogen.

Die zwei Endspiele in der Königsklasse waren freilich Teil von Hummels' Auflistung sportlicher Errungenschaften, neben dem ersten DFB-Pokalfinale 2008 (1:2 gegen Bayern), dem "Aufschwung unter Jürgen Klopp und Jahren, die beinahe wie ein Rausch waren". Mit "so vielen Highlights, dass ich sie gar nicht aufzählen kann".

"Ganz besonders", das hob Hummels hervor, "hat mich aber gefreut, wie ich 2019 nach meinem Transfer zurück zum BVB wieder aufgenommen wurde" - während den 13 BVB-Jahren hatte es den Innenverteidiger zwischenzeitlich zu seinem Jugendklub FC Bayern verschlagen. Und so bedauert er "die Art und Weise (…), denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer gemeinsamen Zeit nicht gerecht."

Gleichwohl räumt Hummels ein, "mir diesen Abschied ein Stück weit selbst ausgesucht" zu haben, "weil ich ganz bewusst keine frühzeitige Entscheidung über meine Zukunft treffen wollte".

Der Abschied soll nachgeholt werden

Die letzten Monate und Heimspiele habe er besonders genossen, so der 78-malige Nationalspieler, den Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die anstehende Heim-EM nominierte. Nichtsdestotrotz seien sie "emotional wirklich herausfordernd gewesen".

Glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war. Mats Hummels

In diesem Zug äußerte Hummels auch eine Bitte an seine Fans: "Tut mir bitte einen Gefallen und glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war." Der "Einfluss eines 35 Jahre alten Spielers, der nicht weiß, wie seine Karriere ab dem Sommer weitergeht, war sicher nicht so groß, wie er medial teilweise gemacht wird".

Am Ende des Liebesbriefs stand eine Ode an die Dortmunder Südtribüne, die es so kein zweites Mal gebe. "Ich werde alles an diesem geilen Verein vermissen", schreibt Hummels - und: "Wir sehen uns." Weil noch der Tag kommen soll, an dem der Abschied "gemeinsam vor der gelben Wand" nachgeholt wird.