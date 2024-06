Hummels lobt das Team - und lässt seine Zukunft offen: "Es fühlt sich komisch an"

Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid hat Mats Hummels speziell in der ersten Hälfte sein ganzes Können gezeigt. Ob der Verteidiger auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielt, ließ er offen.

Zwei Szenen in der ersten Hälfte des Champions-League-Finals gegen Real Madrid reichten Mats Hummels, um sein ganzes Repertoire offensiv wie defensiv zu zeigen: In der 21. Minute leitete der Weltmeister von 2014 mit einem starken Vertikalpass in den Lauf von Karim Adeyemi eine Großchance seiner Dortmunder Borussia ein. Kurz vor der Pause unterbrach er einen vielversprechenden Angriff des Gegners mit einem riskanten - aber fairen - Tackling gegen Vinicius Junior.

Trotzdem reichte es für den BVB am Ende nicht, um den Henkelpott zu holen. Zu viele Chancen ließ der Bundesligist vor der Pause aus, zu nachlässig war er in den entscheidenden Momenten des zweiten Durchgangs. Der anfängliche Schwung fehlte Schwarz-Gelb Mitte der zweiten Hälfte, als Real mehr und mehr aufkam. "Problematisch war, dass wir in dieser Phase so viele Standards zugelassen haben", analysierte Hummels beim ZDF. Madrid habe zuvor zwar durchaus vom Matchglück profitiert ("Das hatten wir auch in dieser Saison"), dann aber eiskalt zugeschlagen: "Es ist irgendwo eine Qualität und Können."

Geht Hummels oder bleibt er? "Keine Ahnung"

Keinem seiner Mitspieler wollte Hummels einen Vorwurf machen. "Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft", betonte er. "Mut und Herz" habe sein Team gezeigt: "Es war ein großartiges Spiel von jedem Einzelnen."

Ob dieses Spiel, das zweite verlorene Champions-League-Finale für Hummels, das letzte für ihn persönlich nach insgesamt 13 Jahren im BVB-Trikot war, ließ er nach dem Spiel offen: "Tatsächlich keine Ahnung." Spekulationen über einen nahenden Abschied hatte er beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 selbst Futter gegeben - zumal sein Vertrag ausläuft.

Am Samstag gab der Verteidiger, der großen Anteil am Vorstoß der Westfalen ins Endspiel hatte, aber nicht für die Heim-EM nominiert wurde, nun ganz offen Einblick in seine Gefühlswelt: "Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen. Es wird in den kommenden Wochen entschieden", erklärte er. "Ich habe keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist das auch."