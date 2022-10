Hummels legt offen: "Es fiel intern schon sehr häufig"

Mats Hummels hat dank anhaltend starker Leistungen gute Chancen, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Nach dem 2:1 in Frankfurt war vor allem die Wirkung der jüngsten Kritik des Weltmeisters von 2014 Thema.

Am Ende war er wieder mitverantwortlich, dass Borussia Dortmund auch bei der formstarken Frankfurter Eintracht gewann. Mats Hummels grätschte, dirigierte und trotzte sämtlichen Widerständen. Doch wie konnte der BVB dieses Spiel angesichts der vielen hochkarätigen Chancen der SGE wirklich gewinnen? "Wir haben zwei Varianten", begann Hummels seine Ausführungen bei "Sky" mit einem Lächeln: "Die eine ist, dass wir uns darauf einlassen und kämpfen. Die andere ist, dass Eintracht Frankfurt heute die Chancen nicht genutzt hat, die wir ihnen serviert haben - und wir einen fantastischen Torwart hatten."

Hummels verhehlte dabei nicht, dass Dortmund defensiv nicht immer auf der Höhe gewesen war. Er monierte aber auch die Rahmenbedingungen, beide Teams hätten mit einem "sehr schwierigen Platz" zurechtkommen müssen. Dieser hätte teilweise "zu eklatanten Fehlern" geführt und diese wiederum zu Frankfurter Großchancen. Die Eintracht aber scheiterte an den eigenen Nerven oder eben BVB-Keeper Gregor Kobel. "Wenn Frankfurt seine Chancen besser nutzt, gehen wir als Verlierer vom Platz", gab Hummels fair zu.

Seit Hummels' Kritik nach dem verlorenen Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:2) - "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei? Es muss aus den Köpfen raus" - läuft es beim BVB. Es folgten drei Pflichtspielsiege sowie das respektable, torlose Remis gegen Manchester City. Haben Hummels' Worte doch etwas in Gang gesetzt? "Ich würde sagen: weitergeführt. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das, was ich gesagt habe, eine 180-Grad-Kehrtwende ausgelöst hat. Null Komma null. Das habe ich aber auch nicht erwartet."

Den oft genannten Vorwurf, man solle solche Themen "intern regeln", entkräftete Hummels. "Man kann sich schon sicher sein, dass das intern mehr als einmal gefallen ist", gab er Einblick ins Kabinengespräch und wiederholte: "Es fiel intern schon sehr häufig." Es sei grundsätzlich "gar nicht verkehrt, wenn man so ein Ding öffentlich anspricht".

"Manchmal ist es so ein wenig der letzte Ausweg"

So werde "der Fokus draufgelegt". Hummels teilt nicht ohne Hintergedanken aus: "Ich habe das schon ein-, zweimal bewusst gemacht. Und manchmal ist es so ein wenig der letzte Ausweg, wo man denkt: Vielleicht hilft das dann noch." In diesem Fall hat es gefruchtet.

Für Dortmunds erfahrensten Innenverteidiger sei es wichtig, "dass man gute, resistente Spieler hat". Es gäbe gerade auf dem Niveau viele Spiele, "in denen man gegen sehr viele Widerstände ankämpfen muss". Hummels erinnert sich da gerade an die Anfänge seiner Karriere: "Ich habe in jungen Jahren bei Bayern sehr, sehr viel Druck von den Älteren bekommen - und bin froh, dass das so war."

Vielleicht werden Karim Adeyemi & Co. in einigen Jahren derart positiv über Hummels sprechen. Der Weltmeister von 2014 hätte sicherlich nichts dagegen.