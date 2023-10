Hummels kommt als Säule zurück: "Er soll mitführen"

Die erste Kadernominierung von Neu-Trainer Julian Nagelsmann war mit Spannung erwartet worden - und beinhaltete Überraschungen. Nämlich drei Neulinge und vier Rückkehrer. Die spektakulärste Personalie ist das Comeback von Mats Hummels. Er kommt als potenzieller Eckpfeiler zurück.

Der eine fährt zur Nationalmannschaft, der andere nicht: Mats Hummels (re.) und Emre Can. imago images

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, war erstmals unter Joachim Löw ausgebotet und dann 2021 zur Europameisterschafts-Endrunde wieder reaktiviert, von Nachfolger Hansi Flick dann aber gar nicht mehr eingeladen worden. Julian Nagelsmann holt den 34-jährigen Dortmunder nach dessen starkem Saisonstart nun ebenso zurück wie die von Flick zuletzt nicht berücksichtigten Leon Goretzka und David Raum.

"Mats", sagt der 36-Jährige, "ist ein Spieler mit großer Erfahrung. Er ist exzellent im Spielaufbau, hat immer den Mut, Bälle ins Mittelfeld zu spielen." Diese Fähigkeit macht ihn zum idealen Spieler für Nagelsmann, der mit seiner Lobeshymne auf den Routinier deutlich macht, dass er ihn nicht als einen unter vielen sieht, sondern als potenzielle Säule. "Mats ist gut im Coaching, hat ein gutes taktisches Verständnis. Ich verspreche mir von ihm, dass er schon im Training die Dinge, die ich sehen will, unterstützen kann. Wir brauchen Spieler, die viel sprechen, viel coachen, die meine Ideen verstehen und auf die anderen übertragen können. Er soll die anderen Jungs mitführen."

Während der USA-Reise ganz neu im Kreis der Nationalspieler sind Kevin Behrens, Chris Führich und Robert Andrich. Der Unioner Behrens ist bereits 32, ein echter Spätstarter und die Antwort auf die Frage, wer neben Niclas Füllkrug als zweiter Mittelstürmer-Kandidat gelten könnte. Timo Werner, unter Nagelsmann in Leipzig einst gesetzt, derzeit aber nur Ersatz, ist weiterhin nicht dabei. "Wir wollten einen Stürmer haben, der kopfballstark ist", erklärt Nagelsmann, "außerdem ist er stark im Anlaufen, bindet die Gegenspieler."

Führich? "Es geht um Spieler, die auf dem Peak sind"

Ähnlich überraschend wie die Berufung von Behrens mutet die für Führich an - für den Coach hingegen ist sie folgerichtig. "Das Momentum", erklärt er, "ist bei der Nationalmannschaft ganz wichtig. Es geht immer auch darum, Spieler einzuladen, die auf dem Peak sind." Dort sieht er den stark gestarteten Stuttgarter Flügelstürmer: "Er hat ein sehr, sehr gutes Momentum, ist exzellent im Eins-gegen-eins." Dazu verrät Nagelsmann: "Das Telefonat war sehr, sehr erfrischend, weil Chris sich unglaublich gefreut hat. Es wird uns gut tun, Jungs mit leuchtenden Augen dabei zu haben."

Ich will ihm nicht zusätzlichen Druck machen, denn den haben wir auf der USA-Reise auch. Julian Nagelsmann über Emre Can

Zu denen gehört auch Andrich, der anstelle von Emre Can für die Sechserposition eingeladen wurde. Dass die Nichtberücksichtigung des Dortmunder Kapitäns, von Vorgänger Flick zum Fixpunkt erklärt, ein Härtefall ist, verhehlt Nagelsmann nicht. Seine Erklärung: "Emre hat im Verein gerade keine leichte Zeit, ich will ihm auch ein bisschen den Druck nehmen. Er ist ein herausragender Spieler, der jetzt gerade Zeit braucht. Ich will ihm nicht zusätzlichen Druck machen, denn den haben wir auf der USA-Reise auch."

Den Fokus auf seinen Verein legen soll künftig auch der andere nicht nominierte Borusse, Nico Schlotterbeck. "Er ist ein außergewöhnliches Talent, ein Spieler, auf den man normal nicht verzichtet", sagt Nagelsmann, "aber er muss schauen, dass er in Dortmund maximale Konstanz reinbekommt. Die Tür ist für niemanden zu, wir sind erst im Oktober."

Für die beiden Partien gegen die USA und Mexiko formuliert der neue Chef klare Vorgaben. "Ich erwarte, dass jeder sehen kann, dass alle Spieler jetzt Lust haben für den DFB zu spielen und jetzt Spiele zu gewinnen. Wir wollen nicht jetzt ein bisschen Tingeltangel machen um im Sommer bei der EM präpariert zu sein, sondern wir müssen jetzt präpariert sein.