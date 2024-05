Hummels: "Hat unsere miese Bundesliga-Saison kaschiert"

Der 1:0-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen PSG bedeutete für Borussia Dortmund nicht nur eine sehr solide Ausgangslage für das Rückspiel, sondern auch den erneuten Einzug in die Champions League.

"Das Allerwichtigste: Dass wir es gemeinsam machen", hatte Edin Terzics - bei DAZN geäußerter - Wunsch in Richtung seines Teams vor der Partie am Mittwochabend gelautet. Und genau dieses Credo setzte seine Mannschaft im Spiel gegen Paris nahezu in Perfektion um. "Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder hat dem anderen geholfen, es war ein sehr erwachsenes, reifes Spiel von uns", freute sich Mats Hummels.

Dass dank des Sieges zugleich auch die definitive Qualifikation für die Champions League 2024/25 für die Bundesliga und damit auch für den BVB als momentaner Tabellenfünfter feststand, war natürlich auch dem Abwehrspieler nicht entgangen. "Die Champions League hat in diesem Jahr ein bisschen unsere miese Bundesliga-Saison kaschiert", meinte Hummels.

Über Paris nach Wembley? "Wird noch ein bretthartes Ding"

Während der 35-Jährige einräumte, bei den beiden Pfostenschüssen der Franzosen "natürlich auch zweimal Glück gehabt" zu haben, fand Hummels zudem ein weiteres kleines Haar in der Suppe: die eigene Chancenverwertung. So habe in einer Szene beispielsweise Marco Reus dem einzigen Torschützen des Abends, Niclas Füllkrug, "ein fast sicheres Tor genommen", spielte er wohl auf einen Kopfball von Joker Reus in der 84. Minute an.

Es kann in alle Richtungen gehen, ich will sehen, welche Optionen es gibt. Mats Hummels

In Sachen Einzug ins Finale in Wembley - elf Jahre nach dem 1:2 im Finale gegen den FC Bayern an gleicher Stelle - sei die Situation so natürlich ein wenig schwieriger als mit einem 2:0 im Rücken. Dennoch bekräftigte Hummels in Sachen London: "Dann müssen wir halt in Paris bestehen. Wir wollen dahin, das ist die klare Zielsetzung. Dienstag wird noch einmal ein bretthartes Ding. Wenn man ins Finale will, muss man auch dort bestehen."

Hummels zur Zukunftsfrage: "Schauen, worauf ich Lust habe"

Auch zu seiner persönlichen Situation angesichts seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags äußerte sich Hummels. So bestehe durchaus "die Möglichkeit", dass die Partie vom Mittwochabend sein letztes Champions-League-Spiel für die Dortmunder gewesen ist. Entschieden bezüglich seiner Zukunft sei aber "noch nichts. Ich habe mir klare Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Entschieden wird es erst, wenn die Saison vorbei ist. Ich genieße es gerade, mir das freizuhalten. Es kann in alle Richtungen gehen, ich will sehen, welche Optionen es gibt".

Vorteil BVB? Jetzt, da Dortmund "schon mal Champions League spielt", sei der BVB natürlich auch weiter eine gute Option, betonte Hummels, schob aber noch einmal nach: "Es kann in alle Richtungen gehen. Man muss schauen, welche Möglichkeiten da sind - und worauf ich dann Lust habe."

In Sachen der noch näheren Zukunft in den kommenden Wochen scherzte Hummels, dass ihm in seiner persönlichen Titelsammlung ja nicht nur die Champions-League-Krone, sondern auch der EM-Titel noch fehlte. "Das habe ich mal so gedropped", so Hummels, der zuletzt nicht mehr im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestanden hatte, grinsend.