Hummels fassungslos: "Die nächsten Tage werden brutal"

Bei Borussia Dortmund herrscht nach der verlorenen Meisterschaft Fassungslosigkeit vor. Während die Fans die Mannschaft trotzdem feierten, wagten Emre Can und Mats Hummels bereits den Blick nach vorne.

Nur einmal war ein bisschen Wut zu merken. Sebastian Kehl pfefferte vor der Südtribüne eine Wasserflasche mit voller Wucht auf den Boden. Ansonsten dominierten Trauer und Fassungslosigkeit. Die Mainzer Partycrasher hatten den Platz bereits verlassen, auf dem Rasen des Signal-Iduna-Parks saßen die Dortmunder Spieler fast schon verloren da - teilweise mit Tränen in den Augen.

Die riesige Chance auf den ersten Meistertitel seit 2012 - dahin. "Heute hätten wir es zumachen müssen, das haben wir nicht", brachte Mats Hummels die Lage im "Sky"-Interview auf den Punkt. Elf Heimspiele in Folge hatte der BVB in der Bundesliga gewonnen. Das wichtigste nicht. "Es ist schwer in Worte zu fassen, wir waren so nah dran", konstatierte ein sichtbar fassungsloser Emre Can. "Keiner kann der Mannschaft einen Vorwurf machen, sie hat alles versucht. Wir haben alles gegeben, am Ende sollte es einfach nicht sein."

Kein Spiel als Tabellenführer gewonnen

Zum vierten Mal in dieser Saison war Dortmund als Tabellenführer in ein Spiel gegangen - keines davon gewannen die Westfalen. So auch gegen Mainz. "Das kann man einfach nicht erklären", meinte Can auf Nachfrage. "Ich kann es nicht genau greifen", sagte Hummels zum Spielverlauf. "Mainz war total effektiv, sie machen in der ersten Hälfte zwei Tore mit zwei Chancen. Wir haben uns davon beeindrucken lassen." An der Kulisse im ausverkauften Signal-Iduna-Park habe das aber nicht gelegen. "Die Atmosphäre war eher beflügelnd, sie war unfassbar. Das habe ich noch selten in meinem Leben erlebt."

Und auch nach dem Schlusspfiff feierten die Fans die niedergeschlagenen Profis. Die aktiven Supporter riefen die Mannschaft vor die Südtribüne, klatschten mit den Spielern ab und skandierten "Wir sind alle Dortmunder Jungs". Auch Trainer Edin Terzic wurde mit Sprechchören gefeiert, trat nach kurzem Zögern vor die Kurve und klopfte sich mit Tränen in den Augen auf die Brust.

Das wird länger als nur ein paar Tage dauern. Mats Hummels

"Dortmund hat die besten Fans der Welt, das hat man heute gesehen", lobte Can. Und Hummels stimmte ein: "Es zeigt, was für großartige Fans und was für ein toller Verein das ist. Es ist heute aber nur ein minimaler Trost, denn wir wollten eigentlich zusammen feiern." Nun stehe für den Ex-Nationalspieler eine harte Phase an. "Es wird tough, die nächsten Tage werden brutal", schaute er voraus. "Das wird länger als nur ein paar Tage dauern."

Knapp 100 Kilometer südwestlich jubelten indes mal wieder die Bayern. "Wer nach 34 Spieltagen oben steht, hat es verdient", gratulierte Can im Moment der Niederlage - und schob noch eine kleine Ansage nach: "Wir werden nächstes Jahr wiederkommen."