Hummels erneut nicht dabei - DFB-Team wohl auch ohne Gosens

Am Freitag gibt Hansi Flick den DFB-Kader für die kommenden zwei Länderspiele bekannt. Es wird zwangsläufig Änderungen geben.

Der Start unter Hansi Flick ist mit drei Siegen in drei WM-Quali-Spielen ohne Gegentor geglückt, nächste Woche Freitag (8.10.) geht es in Hamburg gegen Rumänien und anschließend in Skopje gegen Nordmazedonien (11.10.) weiter.

Der Kader des ehemaligen Bayern-Trainers wird größtenteils gleich aussehen wie zuletzt, vereinzelte Änderungen sind jedoch zwangsläufig. Ilkay Gündogan (Oberschenkelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Innenbandüberdehnung) werden genauso fehlen wie aller Voraussicht nach Robin Gosens.

Der Linksverteidiger hatte sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Bern (1:0) früh und womöglich schwerer am Oberschenkel verletzt, zudem plagen ihn Schmerzen in der Kniekehle. Schon nach zehn Minuten war Gosens unter Tränen vom Platz gestützt worden, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Im Tor wird derweil Marc-André ter Stegen nach überstandener Knie-Operation zurückkehren und Kevin Trapp aus dem Kader verdrängen. Letztmalige Debütanten wie David Raum (Hoffenheim) oder Shootingstar Karim Adeyemi (Salzburg) dürfen sich wohl über eine erneute Teilnahme freuen.

Besonders zufrieden war Flick gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) mit der Abwehrleistung. Niklas Süle und Antonio Rüdiger haben sich in der Innenverteidigung fürs Erste einen Vorsprung erarbeitet und gelten gegen Rumänien und Nordmazedonien als erste Wahl. Eine Berufung von Weltmeister Mats Hummels, der im September verletzungsbedingt fehlte, ist daher nicht geplant, was allerdings keinesfalls als Grundsatzentscheidung zu verstehen ist. Dem Dortmunder steht bei entsprechender Form und Konstanz die Tür weiter offen