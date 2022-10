Hummels' Appell und Hradeckys berechtigte Skepsis

Der nach dem Abpfiff verhängte Strafstoß für Atletico Madrid beim 2:2 gegen Bayer 04 erregte nicht nur in Leverkusen die Gemüter. Torhüter Lukas Hradecky, der den Elfmeter von Carrasco hielt, blickte allerdings trotz seiner Großtat auf ein anderes Thema - und das mit gesunder Skepsis.

Aus Madrid berichtet Stephan von Nocks

Es fühlte sich in jedem Fall schlecht an. Nicht nur für die Beteiligten von Bayer 04. Als Schiedsrichter Clement Turpin nach seinem Abpfiff der Partie im Civitas-Metropolitano auf Hinweis des VAR auf Handelfmeter für Atletico entschied, waren nicht nur der "Sünder", Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapie, bedient. "Stoppt diese Handelfmeter für nichts. Das sind schreckliche Entscheidungen", twitterte Weltmeister und BVB-Profi Mats Hummels und sammelte damit schnell mehr als 4000 Likes. Das Netz war sich einig.

Mit der Entscheidung des französischen Unparteiischen, der vom Regelwerk und dessen aktueller Auslegung getrieben wird, konnte Xabi Alonso wenig anfangen und hatte direkt nach dem wirklichen Ende der Partie Redebedarf. "Diese zweifelhaften Handspiele werden gepfiffen. Deswegen wollte ich mit dem Schiedsrichter sprechen. Es war sehr, sehr zweifelhaft", urteilte der Leverkusener Trainer, "normalerweise wird so etwas in Europa nicht gepfiffen." Aber was ist in Sachen Handspiel im Fußball aktuell noch normal?

Nach einer Flanke hatte Hincapie den Ball im Strafraumgetümmel an die Hand bekommen, die sich bei dem Gerangel allerdings etwa auf Schulterhöhe befand. Von dem Ecuadorianer war der Ball nahezu ohne Richtungsänderung weitergeflogen und touchierte den rechten Oberarm von Odilon Kossounou. Hier Absicht zu unterstellen, war mehr als schwierig.

Die nicht eindeutige Situation zog Xabi Alonso dann auch für sein Plädoyer für einen anderen Umgang mit dem Videobeweis heran: "Das hätte heute entscheidend sein können. Der VAR sollte helfen, wenn es wirklich Situationen sind, die unklar sind. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung korrekt war."

Doch am Ende war sie für Bayer sogar hilfreich. Parierte doch Lukas Hradecky den Versuch von Carrasco und krönte damit seine schon zuvor sehr gute Leistung. Nicht nur, aber auch für den Torhüter, der sich in dieser Saison schon ein paar Patzer erlaubte, ein wichtiger Moment.

Hradecky: "Ein paar Fehler habe ich gemacht"

Erst wiegelte der Finne ("Jeder hat Druck") noch ab, um dann offen zu erklären: "Ein paar Fehler habe ich gemacht, aber sie waren nicht alle spielentscheidend. Das muss man selber in seinem Kopf verarbeiten. Man denkt sich, dass man plötzlich nicht mehr gut genug ist, aber man ist es. Solche Erlebnisse in solchen Spielen helfen dabei, den Mojo zurück zu erarbeiten."

Hradeckys Mojo (ein Talisman oder ein Glücksamulett) funktionierte in dieser Spielzeit bislang nicht wie gewohnt. "Natürlich war es bislang nicht meine beste Saison", erklärte er, "für mich persönlich war es egal, aber es freut mich natürlich für die Mannschaft, dass ich die richtige Ecke erwischt habe. Und dass wir verstehen, was gefragt ist, um gegen die stärksten Gegner zu punkten."

Ich bin vielleicht einer aus der alten Schule. Lukas Hradecky

Ob das 2:2 mit dem gehaltenen Strafstoß nach Abpfiff zum Schlüsselerlebnis taugt, bewertet der Finne zurückhaltend: "Ich hoffe es. Aber dafür müssen wir jedes Mal so viel investieren. Nur so geht es aus meiner Sicht. Ich bin vielleicht einer aus der alten Schule: Ich habe Fußball immer mit 100 Prozent Investition gespielt." Und so erklärte er auch, dass der beherzte Defensivauftritt nur zeige, "dass wir vielleicht langsam eine Mannschaft werden." Vielleicht.

Hradeckys durchaus angebrachte Skepsis wurde noch deutlicher, als er auf den Beitrag von Xabi Alonso zu dem gezeigten Spirit angesprochen wurde. "Er lebt den Fußball", lobte der Kapitän den neuen Trainer, "er bringt Adrenalin und das, was man braucht, um erfolgreich zu werden. Ich hoffe ernsthaft, dass die Jungs ihm zuhören, was nötig ist, um eine große Karriere zu machen."

Hradeckys Statement ist on point

Hoppla! Hradecky hofft nur, dass seine Kollegen den Worten des Trainers folgen. Auch auf die Nachfrage, ob er denn den Eindruck habe, dass seine Mitspieler Xabi Alonso zuhören, ließ er dies offen. "Das müssen sie die Anderen fragen. Ich hoffe es", wiederholte Hradecky seine Formulierung. Es wurde eben schon zu oft in dieser Saison bei Bayer 04 von der Wende in den Köpfen gesprochen, ohne dass sich diese dauerhaft auf dem Platz in Leistung niederschlug.

Hradecky selbst hat aus seinem Tief jedenfalls seine Schlüsse gezogen. Trotz seiner exponierten Rolle, die er aufgrund seines Amtes innehat, machte sich der 32-Jährige, der grundsätzlich nie um ein ehrliches Wort verlegen ist, zuletzt rar, wenn es um verbale Statements ging. "Ich war mit mir selber beschäftigt, habe die Kapitänsrolle etwas zurückgenommen, habe nicht immer mit allen geredet", erklärt der Keeper. Denn: "Ich nutze der Mannschaft am meisten, wenn ich gut halte. Alles andere kommt danach." Hradeckys Statement nach den 96 Minuten von Madrid war genauso auf den Punkt wie seine vorangegangene Leistung.