Hummels' Analyse: Was beim BVB besser werden muss

Fußballliebhabern wird bei den Spielen von Borussia Dortmund derzeit viel geboten. Das war beim 4:2 gegen Union Berlin nicht anders. Für die Dortmunder selbst allerdings dürfte es gerne auch mal ruhiger zu gehen, wie Trainer Marco Rose und seine Führungsspieler klarstellten.

Das Tor zum 1:0 durch Raphael Guerreiro - nur schwer zu toppen. Der spektakuläre Treffer von Erling Haaland zum 4:2 - Güteklasse Zlatan Ibrahimovic. Dazwischen: hohes Tempo, weitere Tore - und deutlich mehr Spannung, als es dem eine Stunde lang dominant und überlegen auftretenden BVB lieb war. Denn die Dortmunder hatten sich nach dem 3:0 in der 52. Minute das Leben unnötig schwer gemacht und sich durch zwei Standardgegentore gegen Union Berlin selbst noch einmal in Bedrängnis gebracht - und das gegen einen eigentlich bereits besiegten Kontrahenten. Und so blieb am Ende nur wenig Kraft, den vierten Pflichtspielsieg in Serie zum Abschluss einer nahezu perfekten Woche zu feiern.

"Unnötig" fand das BVB-Trainer Marco Rose und stand mit seiner Meinung bei weitem nicht allein da. "Wir dürfen die Tore nicht so leicht herschenken. Wir müssen cleverer sein und erwachsener spielen", monierte etwa Dortmunds Kapitän Marco Reus bei DAZN. "Daran müssen wir schleunigst arbeiten, denn damit bringen wir uns um den Lohn und um die große Arbeit, die wir investieren. Auf Dauer kannst du das nicht durchhalten."

Hummels: BVB nicht immer "richtig scharf"

Abwehrchef Mats Hummels pflichtete seinem Kapitän beim Streamingdienst bei: "Wir bringen einen Gegner ins Spiel zurück, der eigentlich gar nicht mehr wollte, weil wir ein bisschen unseriös und nicht erfolgsorientiert Fußball spielen. So machen wir die Gegner immer wieder stark."

Der frühere Bayern-Profi formulierte anschließend den aus seiner Sicht derzeit größten Unterschied zwischen den beiden Titelkontrahenten: Beim Rekordmeister stünden über die volle Distanz elf Spieler auf dem Feld, "die scharf sind und durchgängig auf Erfolg spielen". Der BVB dagegen habe eine "gute Art, die Dinge anzugehen", bliebe im Spielverlauf allerdings nicht immer "richtig scharf". Die Konsequenz: Nach fünf Ligaspielen stellt der BVB auf Rang drei liegend zwar den zweitbesten Angriff aller 18 Teams (17 Tore) und macht in der Offensive richtig Spaß, er kassierte aber auch bereits elf Gegentore - nur vier Teams sind in dieser Kategorie schwächer.

Die Ursache dafür liegt laut Hummels jedoch nicht primär in der Defensive, sondern im Verhalten bei eigenem Ballbesitz. "Wir müssen die Räume besser besetzen. Wir machen das Feld zu klein, wenn wir die Bälle in bestimmten Gebieten auf dem Platz haben. Wir verlieren zu einfache Bälle", analysierte der 32-Jährige.

Problematisch bleibt zudem weiterhin das Verhalten der Dortmunder bei gegnerischen Standards. Berlins Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte Max Kruse per Strafstoß, das 2:3 durch den eingewechselten Andreas Voglsammer fiel im Anschluss an eine Ecke. "Wir haben es uns nach dem 3:0 unnötig schwer gemacht, weil wir wieder ein dummes Standardgegentor bekommen. Das vierte oder fünfte nun schon", sagte Reus, der forderte: "Wir müssen die Standards besser verteidigen."

Rose: "Wir werden da mit uns ins Gericht gehen"

Die Gegentore, sagte auch Rose, "sollten uns alle ärgern. Denn nach dem 3:2 war das Spiel wieder völlig offen. Das ist unnötig. Das kostet Energie, die wir nicht immer so aufbringen können. Wir brauchen die Körner. Deshalb werden wir da mit uns ins Gericht gehen und daran arbeiten."

Zunächst jedoch steht zu Wochenbeginn Regeneration auf dem Programm des BVB, der das nächste Mal am kommenden Samstagabend bei Roses Ex-Klub Borussia Mönchengladbach gefordert ist.