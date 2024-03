Leicester patzt trotz Vardy-Doppelpack - Tollhaus in Cardiff - Farke schlägt Röhl

Wer steigt in die Premier League auf? Auf diese Frage ist weiterhin keine Antwort in Sicht. Am Samstag patzte Championship-Spitzenreiter Leicester - Leeds eroberte den zweiten Platz zurück.

Noch im Februar gab es Rechenspiele darüber, ob Leicester City in dieser Saison einen neuen Punkterekord in der Championship aufstellt. Am Wiederaufstieg in die Premier League gab es bei neun Punkten Vorsprung und einem Punkteschnitt von 2,4 keine Zweifel. Doch nun zittern die Foxes auf einmal.

Am Dienstag hatten sie mit einem 1:0-Sieg in Sunderland eine plötzliche Misere von drei Niederlagen beendet, nur um an diesem Samstag den nächsten Ausrutscher folgen zu lassen. Bei Hull City kam die Elf von Pep Guardiolas ehemaligem Assistenten Enzo Maresca nicht über ein 2:2 hinaus. Vardy rettete Leicester mit einem Doppelpack zumindest den Punkt. Der 37-Jährige glich zum 1:1 (31., Elfmeter) und 2:2 (62.) aus und steht nun bei 13 Saisontoren.

Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho, der die Bundesliga-Hinrunde bei RB Leipzig verbracht hatte, hatte für Hull erst einen Elfmeter verschossen, dann die Führung erzielt (16.). Das zwischenzeitliche 2:1 ging auf Zarourys Konto (60.). Die Tigers mussten Play-off-Rang sechs an Norwich City abtreten, das Rotherham mit 5:0 abfertigte.

Leeds überholt Ipswich und ist wieder Zweiter - dank Cardiffs furioser Nachspielzeit

Erster Verfolger Leicesters ist indes wieder Leeds United. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke hatte bereits am Freitag beim Vorletzten Sheffield Wednesday, der unter Danny Röhl zuletzt viermal hintereinander gewonnen hatte, einen ungefährdeten 2:0-Sieg gefeiert. Bamford (45.+5) und Gnonto (58.) trafen im Hillsborough Park. Röhl, seit Oktober im Amt, hat durch den jüngsten Lauf aber alle Chancen, Sheffield noch zum Klassenerhalt zu führen.

Leeds zog durch den Sieg an Ipswich Town vorbei. Der bärenstarke Aufsteiger verlor am Samstagmittag unter aufsehenerregenden Umständen bei Cardiff City. Ex-Cardiff-Profi Moore brachte die Gäste in der 79. Minute in Führung, doch Wintle (90.+5) und der eingewechselte O'Dowda (90.+10) machten aus dem Stadion ein Tollhaus - 2:1. Während Ipswich damit nach sechs Siegen hintereinander mal wieder verlor, hat Cardiff - gecoacht vom früherer Frankfurt- und 1860-Verteidiger Erol Bulut - als Tabellenzehnter die Play-offs noch im Visier.