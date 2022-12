Hugo Lloris: Wie Frankreichs Kapitän der Oberschicht "entkam"

Mit Frankreich steht Kapitän Hugo Lloris (35) vor seinem zweiten WM-Titel. Über einen "legendären Opa", der für seine Weltkarriere erst der Oberschicht "entkommen" musste.

Die viel gehörte und deswegen auch gern zitierte Geschichte, sich unter widrigsten Bedingungen aus einem französischen Banlieue nach oben gekämpft zu haben? Kann Hugo Lloris nicht erzählen. Die Eltern gehören bei dessen Geburt im Dezember 1986 der Oberschicht Nizzas an. Der Sohn wird nach dem französischen Schriftsteller Victor Hugo benannt. Vater Luc, katalanischer Herkunft, ist Bankier in Monte-Carlo, die Mutter Anwältin.

Der Sport der Eltern ist der der Wohlsituierten. Im Hause Lloris wird Tennis gespielt, so ist es auch für Sohn Hugo vorgesehen. Fußball soll er anfangs lediglich mit seinen Freunden gespielt haben, um Zeit vor der nächsten Tennisstunde totzuschlagen. Schnell aber findet der talentierte Ballsportler auch Gefallen am weitaus größeren Rund.

Mit 13 einer der besten Tennisspieler Frankreichs

Lloris muss Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten, die ihn nur unter Auflagen neben dem Tennis auch zum Fußball gehen lassen. Mit 13 Jahren gehört Lloris in seinem Jahrgang zu den besten Tennisspielern seines Landes - und entscheidet sich doch für den Fußball. Förderer soll in dieser Phase vor allem der Großvater väterlicherseits gewesen sein, der Lloris in seiner Leidenschaft bestärkte.

Am 18. März 2006 ist die erste große Etappe erreicht, Lloris debütiert für die Profis von OGC Nizza. In der Folgesaison 2006/07 ist er bereits Stammkeeper an der Côte d'Azur. Internationale Topklubs zeigen Interesse, doch Lloris verlängert. In der Heimat fühlt sich der Familienmensch wohl. 2008 aber erfährt er einen Schicksalsschlag, Mutter Marie verliert nach Jahren doch den gewonnen geglaubten Kampf gegen den Brustkrebs.

Lloris lehnt die angebotene Trauerzeit ab und steht nach zwei Tagen bereits wieder zwischen den Pfosten, bringt eine Topleistung. Pietätlos findet mancher, hochprofessionell und fokussiert, sagen jahrelange Beobachter. In Frankreich verdient er sich durch die Aktion vor allem Respekt. Auch ohne die treue Begleiterin und Unterstützerin, die viele Spiele im Stadion verfolgte, geht Lloris seinen Weg.

"Saint Lloris" macht die Dekade in Nordlondon voll

Und der führt "Saint Lloris", wie sie ihren "Heiligen" in Frankreich nennen, über Olympique Lyon in die große Premier League. Bei Tottenham Hotspur hat der Torhüter im August 2022 seine erste Dekade vollgemacht. Kein Wandervogel, ein Verfechter von Werten. Aber wahrlich kein Lautsprecher.

In Frankreich erntet Lloris anfangs häufig Kritik, weil er in Interviews mit Floskeln nur so um sich schmeißt. Das Bild, das sich in der Heimat von ihm aufbaut, bezeichnete er selbst einst als "ungerecht und falsch". Die Fans der Equipe Tricolore, bei der Lloris unter Nationalcoach Raymond Domenech im Alter von 21 Jahren debütiert, haben aus jüngerer Vergangenheit noch Fabien Barthez im Kopf. Hier der zu spektakulären Aktionen neigende Glatzkopf mit Charisma, dort der zurückhaltende, in seiner Spielweise fast schon bieder zuverlässige Lloris.

Es dauert, bis sich Lloris in die Herzen der Fans des zweimaligen Weltmeisters spielt. Doch auch das gelingt ihm, allen voran mit Leistung sowie der nötigen Portion Demut und Bodenhaftung. Und die Zahlen sprechen für ihn: Im 54. Länderspiel trägt Lloris zum 30. Mal die Kapitänsbinde, im Juni 2017 löst er Barthez als Rekordnationaltorwart ab. Während der WM-Gruppenphase 2018 reiht Lloris sein 100. Länderspiel ein und krönt seine Karriere vorläufig mit dem WM-Titel.

Nur 40 Tage, nachdem Lloris den Gipfel des Weltfußballs erklommen hat, erreicht er einen neuen Tiefpunkt. Eine Polizeistreife in London stoppt im September 2018 einen brandneuen Porsche Panamera, weil dieser in der 50er Zone mit 25 km/h schleicht. Kurz vor halb drei Uhr morgens. Der Porsche touchiert mehrmals beinahe parkende Autos und überfährt dann auch noch eine rote Ampel.

Lloris, Vater zweier Töchter, muss von den Beamten aus dem Auto geholfen werden, Erbrochenes von einem Beifahrer wird entdeckt. Lloris bekennt sich schuldig, das gesetzliche Alkohollimit um mehr als das Doppelte überschritten zu haben. Die Strafe von 50.000 Pfund schmerzt sicherlich weniger als der Imageschaden.

Als würde er die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern tragen

In Nordlondon leistet sich Lloris in der Folge so manchen Patzer. Der Gesichtsausdruck, als würde er die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern tragen, macht das Bild rund. Gar eine Ablösung als Nummer eins der Spurs steht zwischenzeitlich im Raum.

Lloris konzentriert sich auf sich, bleibt fokussiert und unterstreicht mit Taten den von ihm selbst formulierten Satz, dass man "in jedem Alter und in jedem Moment des Lebens lernen" könne. Aus einer dreimonatigen Verletzungspause geht er im Januar 2020 gestärkt hervor, wirkt fast schon befreit. Die Konstanz kehrt zurück, der Erfolg auch. Als gesetzter Kapitän in Klub und Nationalmannschaft bereitet er sich auf die WM in Katar vor.

Dann sollte Tottenham in den nächsten vier, fünf oder sechs Jahren keinen neuen Torhüter brauchen. Brad Friedel über Hugo Lloris

Bei "The Athletic" sagt Brad Friedel, einst Back-up von Lloris bei den Spurs, im vergangenen August: "Seine Konstanz war wirklich herausragend. Ich hoffe, dass er seine Fitness halten kann, und wenn ja, sollte Tottenham in den nächsten vier, fünf oder sechs Jahren keinen neuen Torhüter brauchen."

Conte und Levy auch bekennende "Lloris-Fans"

Die Begeisterung für Lloris soll Cheftrainer Antonio Conte teilen. Das Gespräch kurz nach Dienstantritt des Italieners soll kaum eine Minute gedauert haben, so klar war für ihn: Hugo, du bist meine Nummer eins. Auch bei Eigner Daniel Levy, der nur wenigen Spurs-Profis Gehör schenken soll, genießt Lloris einen hohen Stellenwert. Bei den Fans sowieso, die die Vertragsverlängerung ihres Kapitäns um zwei weitere Jahre begeistert aufnahmen.

Didier Deschamps steht ohnehin wie ein Fels hinter Lloris. Als dieser während der Winter-WM nun auch noch zum alleinigen Rekordspieler Frankreichs aufstieg, indem er Lilian Thuram überholte - der wiederum 2006 Deschamps abgelöst hatte -, sagte Frankreichs Nationaltrainer: "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das sind zwei beispielhafte Spieler, die sich beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau gehalten haben."

Auf Lloris ist Verlass. Und der nächste alleinige WM-Rekord ihm praktisch sicher: Läuft er im Finale auf, ist Lloris mit 20 Einsätzen der Torhüter in der Geschichte des Wettbewerbs mit den meisten absolvierten Spielen - noch vor Manuel Neuer.

Mit dem zweiten WM-Titel in Folge würde sich der liebevoll gefeierte "legendäre Opa" in Frankreich endgültig unsterblich machen. Der Name Lloris ist dann einer für die Ewigkeit. Egal, ob man dann in der Ober- oder Unterschicht nachfragt.