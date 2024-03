Hugo Descat vor Magdeburg: "Ist für uns ein Achtelfinale"

Für Telekom Veszprem geht es am Donnerstag im direkten Duell gegen den SC Magdeburg um ein direktes Ticket für das Viertelfinale der Handball Champions League. Linksaußen Hugo Descat hofft auf den Heimvorteil.

"Als wir wieder in die Champions League eingestiegen sind, haben wir uns eine einfache Tatsache gesagt: Wenn wir unsere letzten vier Spiele in der Gruppenphase gewinnen, stehen wir im Viertelfinale. Wir haben bereits drei Stufen erklommen und es ist nur noch eine übrig", so Hugo Descat gegenüber dem EHF-Pressedienst.

Veszprem ist aktuell mit 20 Punkten Tabellendritter der Gruppe B, Magdeburg steht mit 22 Zählern auf dem zweiten Platz. Das Hinspiel verlor das Team von Bennet Wiegert mit 28:33. Während die Ungarn gewinnen müssen, reicht dem SCM ein Unentschieden für den Einzug ins Viertelfinale.

"Für uns geht es um alles oder nichts, ein richtiges Achtelfinal-Spiel, aber ohne den Druck, bei einem Scheitern komplett auszuscheiden. Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel wird. Magdeburg hat gerade Barca geschlagen, aber wir haben Magdeburg im September besiegt, daher ist es schwer, einen Favoriten zu bestimmen", meint Descat.

"Unsere Arena ist wie eine Festung"

Der Europameister glaubt, dass der Heimvorteil für seine Mannschaft entscheidend sein könnte. "Wir haben in dieser Saison in der Champions League auswärts ein paar Fehler gemacht, aber zu Hause konnte uns nur Barca schlagen. Unsere Arena ist wie eine Festung - und das muss auch am Donnerstag so sein."