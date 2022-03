Hütters Freude im Home-Office: Endlich mal kein Gegentor

Als Vertreter von Cheftrainer Adi Hütter fuhr Assistent Christian Peintinger mit der Borussia den wichtigen 2:0-Sieg im Kellerduell gegen Hertha ein. Seine Forderung vor dem wichtigen Spiel am Freitag in Bochum: Weg mit der Lethargie.

Die Erleichterung war beinahe greifbar nach dem wichtigen Sieg gegen die ebenfalls arg zerzausten Berliner in Borussia-Park. Dass die Fohlen zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieben, erhöhte natürlich die Freude über den wichtigen Dreier.

Cheftrainer Adi Hütter, derzeit wegen COVID-19 nicht im Einsatz, dürfte im Home-Office ein Stein vom Herzen gefallen sein, weil sich sein Team unter der Anleitung seines Assistenten Christian Peintinger im Vergleich zum schwachen Auftritt vor einer Woche in Stuttgart (2:3) deutlich verbessert präsentierte.

Wir sind zuletzt oft nach einem Sieg in Lethargie verfallen. Wir müssen unbedingt diesen Sieg bestätigen und konstanter werden. Christian Peintinger

Auffällig, wie wenig Torchancen die Borussen in 90 Minuten zuließen, allerdings auch gegen einen offensiv stark limitierten Gegner. "Es war unser Plan, den Gegner mit Wucht und Speed anzulaufen. Das ist uns gelungen", resümierte Peintinger zufrieden. "Wir wollten mit unserer Aggressivität die Fans hinter uns bringen und haben das Herz am rechten Fleck gehabt."

Ob der diesmal verantwortliche Coach auch am Freitag in Bochum als Chef an der Linie stehen wird, ist zunächst noch offen. Aber der Österreicher machte ganz deutlich, was er auch beim nächsten Auftritt von der Mannschaft erwartet. "Wir sind zuletzt oft nach einem Sieg in Lethargie verfallen. Wir müssen unbedingt diesen Sieg bestätigen und konstanter werden."

Gladbach ohne Gegentor - erstmals seit vier Monaten

Erstmals seit vier Monaten blieben die Borussen ohne Gegentor, überstanden auch die kurze Drangphase der Hertha nach dem Seitenwechsel, hielten dagegen und fuhren ziemlich ungefährdet den wichtigen Sieg ein. Peintinger jedenfalls verlebte einen angenehmen und ziemlich entspannten Abend im Borussia-Park.

"Ich genieße den Moment; es ist eine Ehre und macht mich stolz. Außerdem hatte ich eine Menge Spaß an der Linie", erzählt der Hütter-Assistent.

Zur guten Laune beim Sieger trug natürlich auch das Comeback von Kapitän Lars Stindl bei, der in den Schlussminuten eingewechselt wurde und mit seiner Präsenz in den kommenden Wochen noch enorm wichtig für das Gladbacher Team werden dürfte.

Erleichterung also, Entwarnung aber gibt es natürlich noch nicht in weiterhin bedrohlicher Lage. "Wir müssen ganz ehrlich sein und sagen, dass natürlich nicht alles gut war in unserem Spiel", so Matthias Ginter, der den wichtigen zweiten Treffer per Kopfball erzielte. Die Warnung des Nationalspielers: "Es sind nicht plötzlich alle Baustellen weg, und wir sind noch lange nicht übern Berg."