Hütter zeigt sich mit Stindl-Comeback zufrieden

Lars Stindl feierte beim 1:1 gegen Mainz 05 seine Rückkehr in die Gladbacher Startformation. Als der Kapitän den Platz verließ, ging bei der Fohlenelf auch der Rest an Stabilität verloren.

Irgendwann war es vorbei, der Akku komplett leer. Also gab Lars Stindl das Zeichen zur Auswechslung. Nach 62 Minuten, in denen der Kapitän immerhin 7,66 Kilometer abspulte, nahm Adi Hütter den 33-Jährigen vom Feld. Dass Stindl gegen Mainz schon über die volle Distanz gehen könnte, war ohnehin nicht erwartet worden. "Wir wussten, dass Lars nach der langen Verletzungspause auf keinen Fall wird durchspielen können. Er hat dann selbst signalisiert, dass er nicht mehr kann", erklärte Hütter nach dem 1:1.

Solange er auf dem Platz stand, hat er uns Stabilität gegeben. Hütter über Stindl

Gegen Mainz stand Stindl zum ersten Mal seit dem 15. Januar (1:2 gegen Bayer Leverkusen am 19. Spieltag) wieder in der Gladbacher Anfangsformation. Eine Innenbandverletzung zwang ihn anschließend zur Pause, gegen die Hertha (2:0, 26. Spieltag) kam es zum Kurz-Comeback für die Schlussminuten, gegen Mainz zur Rückkehr in die Startelf. "Es hat mich sehr gefreut, wieder von Beginn an dabei zu sein. Leider hat es mit dem Sieg nicht geklappt, wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein", befand der Routinier, während Hütter lobte: "Lars hat es sehr gut gemacht. Solange er auf dem Platz stand, hat er uns Stabilität gegeben."

Hütter: "Wir sind noch nicht komplett aus dem Schneider"

In der ersten Hälfte erwies sich Stindl als umtriebiger und spielstarker Impulsgeber in der Gladbacher Offensive. An vielen gelungenen Aktionen war der Spielgestalter beteiligt. Nach der Pause machte sich bei Stindl gegen die nun bissigeren und druckvolleren Mainzer der Kräfteverschleiß schnell bemerkbar - und schließlich ging mit der Auswechslung des Kapitäns auch der Rest an Stabilität auf Gladbacher Seite verloren. Weil niemand mehr im vorderen Bereich in der Lage war, die Bälle zu halten und damit Entlastung zu schaffen. "Mainz hat das Spiel übernommen und Druck aufgebaut, während wir keine Entlastung mehr hatten und bei Balleroberungen zu weit weg vom gegnerischen Tor waren", analysierte Stindl.

Ein Sieg gegen die Rheinhessen hätte den wohl vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeutet. Aber auch mit dem einen Punkt könne er leben, erklärte Hütter. "Wir sind noch nicht komplett aus dem Schneider. In unserer Situation ist aber auch dieser Punkt sehr wertvoll und wichtig", sagte der VfL-Coach.