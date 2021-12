Hütter: "Wir haben da grundsätzlich gar nichts verloren"

Nach drei Niederlagen und 14 Gegentoren stehen Borussia Mönchengladbach und Adi Hütter unter Druck. Gegen Eintracht Frankfurt will der Trainer seine Vergangenheit ein bisschen ausblenden.

Natürlich hat er seine Ex-Teams im Blick, und natürlich sieht Adi Hütter auch, dass es Eintracht Frankfurt gerade ein bisschen besser geht als Borussia Mönchengladbach. "Die haben auch vor ein paar Wochen noch große Probleme gehabt und sich jetzt selbst rausgekämpft", sagte Hütter am Tag vor dem Wiedersehen. "Wir waren vorher auf einem besseren Weg und haben uns jetzt selbst in die Bredouille gebracht."

Und wie. Nach dem 1:4 in Köln, dem 0:6 gegen Freiburg und dem 1:4 in Leipzig trennen die Gladbacher nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz, Frankfurt dagegen hat nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Ligaspielen wieder Anschluss an die Europapokal-Plätze. "Auf keinen Fall unterschätzen" will Hütter die Lage, findet aber auch: "Ich bin zu hundert Prozent überzeugt von der Qualität dieser Mannschaft, und dass wir da grundsätzlich eigentlich gar nichts verloren haben. Wir müssen uns von da hinten wegarbeiten."

Wie das geht? "Wir müssen zurück zu den Sachen, die uns gut gemacht haben", bei den Siegen gegen Dortmund, Wolfsburg oder im Pokal gegen Bayern. "Wie wir da angelaufen sind" zum Beispiel, "dass wir nicht wieder mutlos werden, uns zurückziehen und nicht mehr aktiv Fußball spielen. Das ist nicht unser Spiel, das ist auch nicht unser Weg. Im Fußball ist es einfach so, dass man eher einen Schritt zurück macht, wenn das Selbstvertrauen nicht so da ist. Das haben wir klar angesprochen."

Selbstvertrauen, das weiß auch Hütter, "kommt nicht von heute auf morgen, das müssen wir uns erarbeiten. Frankfurt ist eine Mannschaft, die sowohl physisch als auch mittlerweile technisch-taktisch sehr gut ist". Aber: "Wir spielen morgen zuhause, wir haben einiges gutzumachen, und das wollen wir unbedingt. Es wird sicherlich hin- und hergehen. Wir müssen gut verteidigen und trotz allem auch mutig nach vorne spielen."

Man kann ja nicht, wenn jetzt der Gegenwind da ist, vorne als Erster umfallen. Adi Hütter

Den Gegner erwartet Hütter, der natürlich von einem "besonderen Spiel für mich persönlich" spricht, nicht grundlegend anders als in der Vorsaison. "Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt einen ganz anderen Fußball spielt. Sie haben lange gebraucht, um zu ihrem dynamischen und aggressiven Spiel zu finden, das wir davor auch gespielt haben. Seit Filip Kostic wieder mehr über die Seite kommt, ist auch Eintracht Frankfurt um einiges gefährlicher. Wo man auch drauf schauen muss: Sie haben viele Spiele in der Nachspielzeit für sich entschieden. Das zeigt, dass diese Mannschaft immer den Charakter und die Mentalität mitbringt, bis zum Schluss daran zu glauben."

Diesen Charakter will Hütter nun von seiner neuen Mannschaft sehen. "Man muss auch gewisse schwierige Phasen durchmachen. Das ist natürlich mehr als unerfreulich, aber man kann ja nicht, wenn jetzt der Gegenwind da ist, vorne als Erster umfallen. Das mache ich nicht. Es geht darum, dass man stehen bleibt und versucht, das Ganze wieder in die richtige Richtung zu bringen."