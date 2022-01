Hütter: Was in München passen muss

Gladbachs Cheftrainer Adi Hütter sieht beim Rückrundenauftakt in München eine Außenseiterchance für die Fohlenelf. Am Montag erklärte der Österreicher, auf was es im Spiel beim Rekordmeister ankommen wird - und sprach über mögliche Kaderveränderungen im Winter.

Mit Mut und Zuversicht geht Hütter die Reise zum FC Bayern an. Trotz der Herkulesaufgabe, die am Freitag auf die Borussen wartet, sieht der VfL-Coach seine Mannschaft nicht chancenlos. "München ist das schwierigste Auswärtsspiel. Wir fahren als Außenseiter dorthin, aber wir werden versuchen, unsere Chance zu nutzen. Auch der FC Bayern, so gut er auch ist, lässt Möglichkeiten zu", sagte Hütter am Montag. Für seine Elf komme es besonders auf zwei Faktoren an, um beim Rekordmeister bestehen zu können, erklärte der 51-Jährige. "Wir müssen gut verteidigen und unsere läuferische Qualität auf den Platz bringen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, etwas mitzunehmen."

Stabilität im hinteren Bereich und Laufleistung - beide Punkte wurden rund um die Borussia oft diskutiert im Verlauf der Hinrunde. Vor allem das Thema läuferische Leistung, das auch die Aspekte Sprints und intensive Läufe beinhaltet, sei "in der Winterpause klar angesprochen worden", verriet Hütter. "Weil wir in vielen Bereichen eher im hinteren Drittel angesiedelt sind, und das geht einfach nicht." Und auch die hohe Anzahl an Gegentreffern ist ein Dorn im Auge. Hütter dazu: "Wir haben in den letzten Spielen nicht gut verteidigt und uns taktisch nicht gut verhalten. Auch das gilt es zu verbessern."

Fragezeichen hinter einem Quartett

Beim Training am Montag kam Marcus Thuram nach auskurierter Erkältung wieder zum Zug, ebenso zeigte sich Jordan Beyer nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel und Corona-Infektion auf dem Platz. Jonas Hofmann absolvierte nach dem Eingriff am Knie eine Laufeinheit, wird aber für München keine Rolle spielen. Offen ist noch, wie es bei Denis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Doucouré und Keanan Bennetts nach deren positiven Corona-Tests weitergeht. Zurzeit befinden sie sich in Quarantäne. "Vielleicht kommt der eine oder andere bald zurück. Aber das lässt sich nicht genau sagen, weil es auch mit dem Gesundheitsamt zusammenhängt. So lange der CT-Wert noch nicht passt, gibt es keine Möglichkeit für sie, die Quarantäne zu verlassen", meinte Hütter.

Doch noch eine Ablöse für Ginter und Zakaria?

Dass es im laufe des Januars noch zu Veränderungen im Kader kommen könnte, ist kein Geheimnis. Nach Verstärkungen wird Ausschau gehalten und die Finanzierbarkeit geprüft. Andersherum sind vor allem Abgänge sehr gut möglich. "Es ist so, dass in der Transferperiode auch immer Spieler kommen, die nicht ganz glücklich sind mit ihren Einsatzminuten. Bei dem einen oder anderen müssen wir dann schauen, was wir tun. Wir werden sehen, was in diesem Monat noch passiert", erklärte Hütter.

Mit Zakaria und Matthias Ginter, die spätestens im Sommer den Klub verlassen, wird zunächst einmal bis Saisonende geplant. Bei einem lukrativen Angebot kann aber auch kurzfristig Bewegung in die Personalien kommen.