Hütter: "Von einer gefährlichen Situation würde ich nicht sprechen"

Es wird immer düsterer in Mönchengladbach. Am Samstag gab es in Leipzig die nächste klare Niederlage. Kapitän Lars Stindl kritisierte vor allem die erste Hälfte, Adi Hütter versuchte, irgendwie optimistisch zu bleiben.

Am Ende konnten die Gladbacher sogar froh sein, dass es nur 1:4 aus ihrer Sicht hieß. Zwar keimte nach dem Anschluss kurz vor Schluss nochmal Hoffnung auf und zwei Tore von RB fielen erst am Ende, doch zuvor hatten die Sachsen einige sehr gute Chancen noch liegengelassen. Borussia-Keeper Yann Sommer überzeugte mit guten Paraden und bewahrte sein Team vor mehr Gegentoren. Und auch André Silve meinte es gut mit den Fohlen, als er sich einen Mega-Fehlschuss aufs leere Tor leistete.

"Wir waren in der ersten Hälfte in den entscheidenden Momenten nicht so fokussiert und konzentriert. In der ersten Hälfte haben wir gar nicht gut gespielt, in der zweiten Hälfte war es dann ganz okay, da haben wir uns zumindest mal gegen die Niederlage gestemmt", ordnete Kapitän Lars Stindl die Begegnung bei "Sky" ein.

Und Coach Adi Hütter legte auf der Pressekonferenz nach: "Das ist aktuell eine schwierige Situation für uns alle, wir sind nach drei deftigen Niederlagen jetzt natürlich sehr enttäuscht. Wir haben verdient verloren in Summe. In der Phase in der zweiten Halbzeit, in der wir mehr das Spiel angenommen und die Zweikämpfe besser bestritten haben, habe ich das Gefühl gehabt, wir können eventuell den Anschlusstreffer erzielen. Das haben wir auch gemacht. Zum Schluss waren wir dann sehr risikoreich. Über 90 Minuten gesehen ist RB Leipzig der verdiente Sieger."

Hütter versucht, positiv zu bleiben

Es liegen in jedem Fall harte Tage hinter den Gladbachern. Auf das 1:4 im Derby in Köln folgte die 0:6 Klatsche gegen Freiburg und eben das 1:4 in Leipzig. Kapitän Stindl stellte aber klar, dass es in der Mannschaft stimmt. Dass sich schleunigst wieder etwas ändern muss, liegt allerdings auf der Hand. "Dass wir in einer schwierigen Situation sind, ist das eine, die Frage ist immer, wie kommen wir gemeinsam da raus. Es ist schwierig nach so einem Spiel, trotz allem muss man immer wieder versuchen, positive Ansätze zu finden", sagte Hütter.

Nur 18 Punkte nach 15 Spielen

Mit nur 18 Punkten stehen die Fohlen aktuell auf dem 13. Tabellenplatz, natürlich zu wenig für die eigenen Ansprüche. "Dass wir mit dieser Punkteanzahl nicht zufrieden sind, ist klar. Aus den Spielen gegen Frankfurt und in Hoffenheim vor der Winterpause müssen wir das Beste machen. Wir müssen alles dafür tun, dass was wir es jetzt besser machen", so Hütter, der keine Sorge hat, dass sein Team ganz unten reinrutschen könnte: "Von einer gefährlichen Situation würde ich nicht sprechen, weil die Mannschaft dahingehend einfach zu viel Qualität hat."