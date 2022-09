Hütter über Eberl-Rücktritt: "Das war für mich ein Schlag ins Gesicht"

Nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach ist Adi Hütter derzeit vereinslos. Der 52-Jährige äußerte sich am Montag zu seiner Zeit am Niederrhein, seiner persönlichen Zukunft und Salzburg-Sportchef Christoph Freund.

Die Hoffnung war groß, als Borussia Mönchengladbach 2021 unter der Führung von Sportchef Max Eberl den Österreicher Adi Hütter als künftigen Cheftrainer der "Fohlen" präsentierte. Nachhaltig von Erfolg geprägt war die Zusammenarbeit aber nicht: Eberl machte zu Jahresbeginn aus gesundheitlichen Gründen Platz, wenige Monate später einigte sich Hütter mit dem Verein aufgrund der enttäuschenden sportlichen Entwicklung auf eine Vertragsauflösung.

In der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" führte Hütter nun auch Eberls Rücktritt als einen der Gründe für die Stagnation der Borussia an: "Das war für mich ein Schlag ins Gesicht, weil ich mit ihm das Gefühl hatte, Bäume ausreißen zu können. Dann war es ein schwieriges Jahr." Gänzlich aus der Verantwortung wollte sich der 52-Jährige, der die Saison mit Gladbach nur auf dem zehnten Rang abschloss, aber nicht nehmen: "Ich habe auch nicht so performt, wie es sich gehört und auch nicht so konsequent gehandelt, wie ich es vielleicht in Frankfurt getan habe."

Hütter lässt Zukunft offen

Während Eberl am 15. Dezember als Geschäftsführer Sport von RB Leipzig ins Fußballgeschäft zurückkehren wird, blickt Hütter in eine ungewisse Zukunft. "Es zieht mich schon wieder zurück. Wenn etwas Spannendes reinkommt, wann auch immer das ist, dann möchte ich auch wieder dabei sein. Ich bin aber noch entspannt", so der Österreicher, auf den die Königsklasse einen besonderen Reiz ausübt: "Ich würde die Champions-League-Hymne noch gerne hören."

Zuletzt war Hütter unter anderem als Teamchef des österreichischen Nationalteams im Gespräch. Kontakt, so der 52-Jährige, habe es gegeben, er sehe sich aktuell jedoch noch als Klubtrainer. Aber: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben." Dass letztlich Ralf Rangnick als neuer ÖFB-Coach präsentiert wurde, war für Hütter "unterm Strich (...) überraschend".

Hütter und Rangnick kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Salzburg, in der sie in der Saison 2014/15 das Double holten. Im Sommer 2015 trennten sich die Wege der beiden: Hütter verschlug es zu den Young Boys nach Bern, während Rangnick den Sportdirektor-Posten in der Mozartstadt aufgab, um sich voll und ganz auf seine Tätigkeiten bei RB Leipzig zu konzentrieren.

Hütter lobt Salzburg-Sportchef Freund

Seither fungiert in Salzburg Christoph Freund als Sportdirektor, der laut englischen Medienberichten nun vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht. Für Hütter kommt das nur bedingt überraschend: "Es gibt mehrere Sportdirektoren, die ich für großartig halte. Unter anderem jene, die ich bis jetzt gehabt habe, aber ein Christoph Freund ... Wie der die Arbeit von Ralf Rangnick weitergeführt hat, das ist schon großartig."

Angesichts des möglichen Wechsels sparte Hütter nicht mit Superlativen: "Das wäre für mich der größte Transfer der letzten 50 Jahre (...). " Es sei "ein Wahnsinn" und "sensationell", dass Freund mit Chelsea in Verbindung gebracht werde, so Hütter. "Ich wünsche es ihm, wenn er diese Möglichkeit bekommt, dass er diesen Schritt geht."