Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum - Elvedi fällt aus

Gegen Hertha BSC fuhr Borussia Mönchengladbach am Samstag den dringend erforderlichen Dreier ein. Am Freitag in Bochum wartet allerdings eine ganz andere Bewährungsprobe.

Schon gegen Hertha hatte Co-Trainer Christian Peintinger die Chef-Rolle an der Seitenlinie übernommen, und auch in Bochum wird Adi Hütter noch fehlen und wegen COVID-19 im Home-Office verbleiben. Den Abstiegskampf erlebt der Gladbacher Chefcoach also aus der Ferne, und auf sein Team wartet vermutlich deutlich mehr Gegenwehr als am vorigen Samstag.

Gleich nach dem 2:0 gegen die Berliner hatte Peintinger gefordert, die Fohlen müssten raus aus ihrer Lethargie, die zuvor mitunter nach einem Sieg Einzug gehalten hatte. "Wir müssen jetzt nachlegen und endlich mal konstanter werden", hatte der Österreicher gefordert.

Elvedi am Coronavirus erkrankt

Gut möglich, dass die Fohlen auch an der Castroper Straße mit einer Dreierkette antreten, in der diesmal Rückkehrer Marvin Friedrich, der erst im Januar in Mönchengladbach anheuerte, nach überstandenem Magen-Darm-Infekt der Mittelmann sein wird. Nico Elvedi wurde positiv auf COVID-19 getestet, folglich muss Borussias hintere Reihe erneut umgebaut werden.

Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Hertha. Christian Peintinger

"Wir wollen spielerisch überzeugen, und das über 90 Minuten", sagte Peintinger am Mittwoch. Seine Forderung: "Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Hertha."

Am Samstag hatte Kapitän Lars Stindl sein Comeback im Gladbacher Trikot gefeiert, für die Startelf wird es am Freitag jedoch noch nicht reichen nach seiner Innenbandverletzung. "Dafür war er zu lange raus, das käme noch zu früh", findet Peintinger. Noch etwas mehr Zeit wird Jonas Hofmann brauchen, der schon wieder seine Runden auf dem Platz dreht. "Allerdings", so Peintinger, "arbeitet er noch nicht wieder mit dem Ball. Bei ihm brauchen wir noch etwas Geduld."

Entwarnung gab es freilich bei Abwehrmann Tony Jantschke, der am Vortag das Training abgebrochen hatte. "Das", so Peintinger, "war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bei ihm besteht keine Gefahr, dass er am Freitag ausfällt."

An die zurückliegenden Spiele an der Castroper Straße hat die Borussia übrigens keine besonders guten Erinnerungen. Den bisher letzten Sieg in Bochum gab es beim 2:0 am 25. März 1995 unter Bernd Krauss. Unter anderem spielte damals Max Eberl bei den Bochumern. Ziemlich lange her also.