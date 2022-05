Hütter droht ein Verteidiger-Notstand: Bekommt Ginter ein "Abschiedsspiel"?

Nachdem Jordan Beyer beim Gladbacher 1:1 in Frankfurt verletzt ausgewechselt worden ist, gehen Trainer Adi Hütter vor dem Saisonfinale langsam die Innenverteidiger aus. Bekommt Matthias Ginter gegen die TSG Hoffenheim ein "Abschiedsspiel"?

Lässt Adi Hütter (li.) Matthias Ginter am letzten Spieltag noch einmal auflaufen? imago images

Der Griff von Jordan Beyer an die Hinterseite des rechten Oberschenkels verhieß nichts Gutes. Der anschließende Check durch die medizinische Abteilung sorgte dann für die Bestätigung und das erwartete Signal in Richtung Borussen-Bank: Auswechslung.

In der 86. Minute war für Beyer das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt gelaufen - und bedeutete für ihn womöglich auch schon das Ende der Saison. Über die Schwere der Muskelverletzung gab die Borussia bislang keine Auskunft, doch es ist zu befürchten, dass es den Innenverteidiger so schwer erwischt hat, dass er gegen Hoffenheim nicht zur Verfügung steht.

Trainer Adi Hütter droht damit vor dem Saisonfinale ein Engpass in der Innenverteidigung. Nico Elvedi muss gegen die Kraichgauer noch seine Rotsperre aus dem Leipzig-Spiel absitzen, auch Tony Jantschke fiel in Frankfurt aus. Dem Routinier machten Knieprobleme zu schaffen. Fraglich, ob Hütter für Samstag wieder mit Jantschke planen kann.

Ginter war zuletzt außen vor

Die angespannte Personallage in der Dreierkette könnte Matthias Ginter noch einmal in die Startelf spülen. Seit dem feststehenden Klassenerhalt und der Fußverletzung bei der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln (1:3) kam der Nationalspieler, der im Sommer zum SC Freiburg wechselt, nicht mehr zum Einsatz. Gegen Leipzig und Frankfurt saß Ginter 90 Minuten auf der Bank. Am Sonntag wechselte Hütter für die Schlussminuten sogar Außenverteidiger Joe Scally für Beyer ein. Ob Ginter gegen Hoffenheim nach fünf Jahren bei den Fohlen sein "Abschiedsspiel" noch bekommt?