Hüsler düpiert Rune - Djokovic gewinnt Tel Aviv

Drei Finals standen auf dem Programm. In Seoul überraschte Yoshihito Nishioka Favorit Denis Shapovalov. In Sofia düpierte Marc-Andrea Hüsler Holger Rune, während sich in Tel Aviv Novak Djokovic keine Blöße gab.

Wurde seiner Favoritenrolle gerecht: Novak Djokovic. AFP via Getty Images