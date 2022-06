Hüsing unterschreibt bei Arminia Bielefeld

Nach drei Jahren in Heidenheim schließt sich Oliver Hüsing zur neuen Spielzeit Arminia Bielefeld an. Der 29-jährige Innenverteidiger läuft bei den Ostwestfalen mit der Rückennummer sechs auf.

Der zweite Sommer-Neuzugang bei Arminia Bielefeld heißt Oliver Hüsing. Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Silvan Sidler stärkt der Bundesliga-Absteiger mit dem Innenverteidiger weiter seine Defensive. Hüsing kommt ablösefrei von Ligakonkurrent Heidenheim, wo sein Vertrag ausgelaufen ist. Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr Hüsings zu Ex-Klub Hansa Rostock spekuliert, die Zusage hat nun aber die Arminia erhalten.

"Oliver hat in den letzten Jahren in der 2. Bundesliga seine Klasse eindrucksvoll bewiesen", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zur Verpflichtung. Mit seinem großen Erfahrungsschatz, seiner Zweikampf- und Kopfballstärke werde er in der Arminia-Defensive ein wichtiger Stabilitätsfaktor sein, ist sich Arabi sicher. Cheftrainer Uli Forte freut sich auf einen "robusten und starken Abwehrchef", an dem man in Bielefeld viel Freude haben werde.

Hüsing stand in der abgelaufenen Saison in 33 Ligaspielen auf dem Platz (zwei Tore, kicker-Note 3,29) und kann auf insgesamt 78 Zweitliga-Partien zurückblicken. "Ich habe schon einige Male in der SchücoArena gespielt, und das war richtig geil. Bielefeld ist ein richtig cooler Traditionsverein. Die Fans waren ebenso ausschlaggebend für meine Entscheidung wie die guten Gespräche mit den Verantwortlichen", erklärte Hüsing seinen Wechsel.