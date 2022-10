Hüsing trotz Bielefelds "bester Saisonleistung" frustriert

Arminia Bielefeld kommt in der 2. Bundesliga nicht richtig in Schwung. Der Absteiger aus dem Oberhaus verlor gegen Hannover schon die achte Partie - nach zwölf Spieltagen.

In Hannover sah es schnell nach einer erneuten Enttäuschung für Bielefeld aus. Schon nach vier Minuten traf Teuchert zum 1:0 für die Hausherren und stürzte die Arminen weiter in die Krise. Es blieb auch nach 90 Minuten bei der Enttäuschung, doch zwischenzeitlich spielte Bielefeld besser als 96 und hätte sich belohnen müssen.

Oliver Hüsing ging noch viel weiter und packte im Nachgang bei "Sky" in Bezug auf die Leistung das Superlativ aus: "Wir haben nach dem 0:1 unsere beste Saisonleistung gezeigt." Anfreunden werden sich mit der Aussage viele Bielefeld-Fans sicher nicht, doch es stimmte, dass die Arminia zwischen dem ersten und zweiten 96-Treffer in manchen Aktionen guten Fußball spielte.

Blick geht auf die Mannschaft

So müsse es nun weitergehen, sagt Hüsing, der gleichzeitig aber "abkotzen" könnte und den Frust versteht. Das Interview beendete er mit "nur wir können uns aus der Scheiße holen" und richtete damit den Blick auf die Mannschaft.

Janni Serra, der in der Offensive am Samstagabend glücklos blieb, schlug im Gespräch mit "Sport1" in dieselbe Kerbe: "Jeder muss den Kampf annehmen und das haben wir klar und deutlich angesprochen." Die Leistung fand der Stürmer allerdings nur "in Ordnung", war sich gleichzeitig sicher, "nicht verdient" verloren zu haben.

Scherning freut sich gegen Suttgart auf mehr Optionen

Auch sein Trainer, Daniel Scherning, glaubte nach dem Spiel nicht an einen Sieg der besseren Mannschaft. Sein Team habe eine ordentlich Leistung abgeliefert und Chancen auf den Ausgleich gehabt. "Wenn der fällt, bin ich überzeugt davon, dass das Spiel kippen wird", so der 38-Jährige weiter.

Freuen kann sich Scherning auf das Comeback einiger Stammspieler, wie Klos und Oczipka, die gegen Hannover noch fehlten. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sollen sie im DFB-Pokal in Stuttgart "mehr Optionen" ermöglichen. Am kommenden Wochenende dann geht es erneut am Samstagabend (20.30) gegen St. Pauli darum die Kehrtwende einzuläuten.