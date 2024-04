Hürzelers Wunsch ist erfüllt: Nemeth bleibt

Mitte März hatte Fabian Hürzeler seinen auslaufenden Vertrag beim FC St. Pauli verlängert und angedeutet, dass er sein Ja-Wort auch eng damit verknüpft hat, dass es mit seinem Trainerteam weitergeht - am Mittwoch verkündete der Spitzenreiter nun die Verlängerung mit Assistent Peter Nemeth.

Der 51-jährige Slowake war im Dezember 2022 unmittelbar nach Hürzelers Inthronisierung zum Chefcoach ans Millerntor gekommen, hat sich mit seiner Loyalität, Erfahrung und Kompetenz schnell unverzichtbar gemacht. Die Verlängerung des auslaufenden Vertrages war somit für die Verantwortlichen folgerichtig. "Peter hat sich vom ersten Tag an hervorragend eingefügt, ist mit seiner Erfahrung, dem Fachwissen und seiner akribischen Arbeitsweise ein ganz wichtiger Teil des Trainerteams", lobt Sportchef Andreas Bornemann, "deswegen war es von allen immer der klare Wunsch, den gemeinsamen Weg fortzuführen."

Entsprechend froh über diese Vollzugsmeldung ist auch Hürzeler. "Peter und ich pflegen einen sehr vertrauensvollen und konstruktiven Austausch und er übernimmt auf und neben dem Platz viel Verantwortung." Der erst 31-jährige Chef rühmt den Routinier "aufgrund seiner Erfahrung" als "ganz wichtigen Ansprechpartner, nicht nur für mich, sondern auch für die Spieler."

Chemie und Arbeitsweise stimmt

Nemeth nennt als Grundlage für seine Unterschrift "sowohl die Chemie in menschlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die gemeinsame Arbeitsweise." Im Aufstiegs-Endspurt könnte dem Ex-Profi (22 A-Länderspiele für die Slowakei) und langjährigen Assistenten von Uwe Neuhaus (gemeinsam bei Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld) zudem noch, wenn auch unfreiwillig, ein weiteres Mal die Rolle als "Aushilfs"-Chef zukommen.

Bereits Ende Januar hatte Nemeth Hürzeler beim Auswärtssieg in Düsseldorf (2:1) vertreten müssen, weil dieser gelbgesperrt war. Seit dem vergangenen Wochenende und dem 1:2 in Karlsruhe steht Hürzeler bei sieben Gelben Karten, wäre bei der nächsten Verwarnung ein zweites Mal in dieser Spielzeit gesperrt. "Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen", hat Nemeth anlässlich seiner Vertragsverlängerung erklärt. Einen weiteren Einsatz als Hürzeler-Vertreter wird im Sinne aller Beteiligten in diese Aussage nicht mit inbegriffen sein.