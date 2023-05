Hürzelers ungewollte Rekordjagd

Seit seiner Inthronisierung zum Cheftrainer auf St. Pauli während der Winterpause predigt Fabian Hürzeler, dass er sich in erster Linie über Inhalte und nicht über Rekordmarken definiert. Nach dem 4:3-Sieg in Kiel winkt eine weitere, dennoch bekamen seine Spieler spüren, dass für Hürzeler nicht nur Zahlen zählen.

40 Zähler hat der Kiez-Klub bislang eingefahren und damit jetzt schon die beste Halbserie der Vereinsgeschichte im Profifußball gespielt - bislang lag die eigene Bestmarke bei 36 Punkten. Nun ist sogar ein Allzeitrekord möglich. Mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC würde St. Pauli auf 43 Zähler springen, bislang sind 41, erzielt von Freiburg (2006/07), Hertha BSC (2010/11) und Fortuna Düsseldorf (2011/12) die Höchstzahl.

Und: Ein Dreier wäre der 14. Sieg. So viele Erfolge in einer Halbserie fuhr im Unterhaus bislang ausgerechnet nur der kommende Gegner ein: 1986/87, allerdings zu einer Zeit, da die 2. Liga noch aus 20 Teams Bestand, die Badener also zwei Partien mehr für diese Bilanz hatten. Für den Coach sind diese Zahlen allenfalls zweitrangig: "Wenn wir gewinnen, freue ich mich, wenn wir verlieren, bin ich schlecht drauf." Und selbst nach Siegen wie in Kiel legt der 30-Jährige den Finger in die Wunde.

Hürzeler ist ganz und gar unverdächtig, ein nie zufriedener Nörgler zu sein, er stellt seit seinem ersten Tag den Entwicklungsprozess in den Vordergrund. Und damit der weitergeht, spricht er jene Dinge an, die ihm beim wilden 4:3 am vergangenen Freitag nicht gefallen haben. Diese spielten sich vor allem im ersten Durchgang ab, dem eine klare Ansage folgte, wie er verrät: "Wir haben Dinge gemacht, die wir nicht besprochen haben. Wenn Positionierungen nicht eingehalten werden, wenn sie nicht das tun, was ich von ihnen verlange, dann werde ich sauer. Das haben sie dann auch zu spüren bekommen."

Und seine Spieler müssen in dieser Woche in der Analyse auch über sich ergehen lassen, dass dem Chef missfallen hat, dass es nach dem zwischenzeitlichen 4:1 nochmal "zu wild" geworden ist. "Das war dann nicht mehr das Spiel, was ich sehen will." Es reichte dennoch, um die vereinsinterne historische Bilanz auszubauen. Sonntag zum Abschluss gegen den KSC kann nun endgültig Zweitligageschichte geschrieben werden. Es wäre die Krönung eines bislang bemerkenswerten Prozesses.