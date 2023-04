Hürzelers Kampf gegen den Spannungsabfall

Dass er sich schwer tut im Umgang mit Niederlagen, hat Fabian Hürzeler schon während der imposanten Siegesserie immer mal wieder betont. Jetzt verlor St. Paulis Trainer nach zehn Dreiern zum Dienstantritt zweimal in Folge. Und insbesondere das 3:4 im Derby beim HSV hat nachhaltige Folgen.

"Ich bin kein guter Verlierer", sagt der 30-Jährige, "aber ich muss und werde einen Weg finden, damit umzugehen. Ich lerne daraus und bin nicht vollkommen hilflos. Ich weiß, was zu tun ist." Das ist neben der Arbeit an der zuletzt verloren gegangenen Stabilität auch das Einwirken auf die Psyche seiner Profis. Der Aufstiegszug ist abgefahren angesichts von neun Punkten Rückstand auf den Relegationsrang, Hürzeler verrät: "Es ist menschlich, dass wir nach der Derby-Niederlage auch mal zwei Tage enttäuscht waren. Wir haben viele Einzelgespräche geführt. Wir haben eine Mannschaft, die zusammensteht, erst recht nach solchen Momenten. Wir haben deshalb auch keine neuen Ziele entwickelt, weil es schon davor unser Ziel war, Spiele zu gewinnen." Und er ist überzeugt, dass das auch nach zwei Rückschlägen wieder gelingt: "Wir haben ein stabiles Konstrukt, die Spieler sind auch stabil im Kopf."

Die von Hürzeler beschriebene Stabilität soll einen Spannungsabfall im Saisonfinale verhindern. "Die Gefahr", sagt der Coach, "besteht immer, das wissen wir auch. Deshalb gehen wir gemeinsam mit dem Trainerteam und dem Staff voran und wollen vorleben, dass wir noch fünf Spiele zu gehen haben. Und, dass wir auch immer noch die Chance haben, etwas zu erreichen. Das muss in den Köpfen drin bleiben und das ist auch drin."

Wenn ich merke, das irgendjemand auch nur drei Prozent nachlässt, dann werden wir da konsequent reingehen Fabian Hürzeler

Denn zumindest offiziell will Hürzeler die Saison noch nicht ganz abhaken, obwohl der Stadtnachbar seit dem vergangenen Wochenende enteilt scheint. "Ich bin jemand, der niemals aufgeben wird und meine Spieler auch nicht." Er verspricht: "Solange es möglich ist, werden wir alles versuchen und investieren." Und sei es nur, dass es dazu dient, mit einem guten Gefühl aus der alten Saison raus zu gehen, um mit selbigem in das neue Spieljahr zu starten: "Jedes Spiel ist für die Entwicklung wichtig", unterstreicht Hürzeler, "auch für die neue Saison, um mit einer positiven Energie in diese reinzugehen."

Die Zukunft auf St. Pauli also beginnt am Samstag mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, und der Trainer kündigt an: "Ich werde sehr konsequent sein, und wenn ich merke, das irgendjemand auch nur drei Prozent nachlässt, dann werden wir da konsequent reingehen und es nicht zulassen."