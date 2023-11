Hürzelers Hochachtung für Kumpel Glatzel

Die gemeinsame Zeit liegt neun Jahre zurück. Wenn St. Pauli am Freitagabend im Stadtderby auf den HSV trifft, kommt es auch zum Wiedersehen zwischen Fabian Hürzeler und Robert Glatzel.

St. Paulis Trainer und der Torjäger des Nachbarn waren im Sommer 2014 zeitgleich in die Reserve von 1860 München in die Regionalliga Süd gewechselt, hatten ein gemeinsames Jahr. Hürzeler kam nach seiner Ausbildung beim FC Bayern und dem Versuch, in Hoffenheim zum Bundesligaprofi zu werden, Glatzel von Wacker Burghausen. Den Durchbruch schafften beide später und auf unterschiedlichen Wegen: Hürzeler als Coach, der Angreifer nach weiteren Umwegen.

Hamburgs Mittelstürmer ist jener Mann, den der St. Pauli-Coach im direkten Aufeinandertreffen mit am meisten fürchten muss, mit bereits zehn Treffern und fünf Vorlagen führt der 29-Jährige sowohl die Torschützenliste als auch die Scorer-Rangliste an. Dennoch sagt Hürzeler: "Ich freue mich sehr, Bobby wieder zu sehen. Wir haben uns nicht nur auf dem Platz gut verstanden, sondern auch daneben, waren immer auf einer Wellenlänge, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht."

Der 30-Jährige erklärt mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Das ist eine Zeit, die ich nicht missen will." Der Kontakt zwischen den beiden Münchnern ist, obwohl sie nun wieder in einer Stadt leben, nicht mehr so intensiv wie in der gemeinsamen Löwen-Zeit, Hürzeler aber verrät: "Wenn wir uns über den Weg laufen, erzählen wir uns immer Anekdoten von früher. Und davon gibt es einige."

Hürzeler verbindet mit Glatzel jedoch nicht nur die Erinnerung an die gemeinsame Zeit, sondern auch allerhöchste Wertschätzung für dessen Karriereweg, der mühsam über die Reserve des 1. FC Kaiserslautern bis hin zu den Profis, dann zum 1. FC Heidenheim und schließlich über Cardiff City und Mainz 05 in die Hansestadt geführt hat. Beim HSV gilt er als absoluter Leader, ist nicht nur auf dem Platz mit seinen Toren, sondern auch in der Kabine mit seiner Meinung gefragt: "Sein Weg und seine Entwicklung", sagt Hürzeler, "sind beeindruckend. Vor allem, weil ich weiß, wieviel er dafür investiert hat. Und das wissen die wenigsten." Am Freitag indes will Hürzeler Kostproben von Glatzels Qualitäten möglichst nicht gezeigt bekommen.