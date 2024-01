Hürzelers doppelte Herausforderung

Jackson Irvine und Connor Metcalfe waren nicht mit an Bord als der St. Pauli-Tross am Mittwoch Richtung Alicante abhob. Statt ins Trainingslager nach Benidorm reisen die beiden Australier mit ihrer Nationalmannschaft zum Asia-Cup. Das Duo zu ersetzen, wird eine große Aufgabe für Fabian Hürzeler. Die andere betrifft ihn selbst.

Im September hatte Kapitän Irvine St. Pauli bereits wegen eines Bänderrisses gefehlt - und wurde im Mittelfeldzentrum hervorragend von Metcalfe vertreten. Dass nun der Platzhirsch und sein Platzhalter gemeinsam wegbrechen, bezeichnet der Trainer, "als Herausforderung." Aber er betont gleichzeitig: "Es ist auch eine Chance für die Mannschaft, diese anzunehmen, sie zu meistern und näher zusammenzuwachsen."

Drei Varianten stehen im Raum

Drei Varianten stehen bislang im Raum: Ein personelles Nachrüsten auf der Achterposition, das Hürzeler und Sportchef Andreas Bornemann jedoch auch mit Risiken für die intakte Gruppe verbunden sehen, da das australische Duo ab Februar schließlich wieder zur Verfügung steht; Vertrauen in Carlo Boukhalfa, dem der Coach zwar hohe Trainingsqualität attestiert, der aber bislang dennoch nur auf sechs Jokereinsätze kommt; ein Vorziehen von Eric Smith aus dem Abwehr-Zentrum scheint die derzeit denkbarste Variante, da auch Hauke Wahl die zentrale Rolle in der Dreierkette bekleiden kann und für dessen Position mit Adam Dzwigala und David Nemeth gleich zwei Verteidiger bereit stehen.

Die zweite große Herausforderung in den ersten Wochen des neuen Jahres besteht für Hürzeler in der Moderation seiner eigenen, noch ungeklärten Zukunftsfrage. Auch zum Trainingsauftakt am Dienstag schuf der 30-Jährige keine Fakten. Gegenseitige Absichtserklärungen haben der Coach und Sportchef Bornemann schon häufiger verkündet, die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages aber steht weiter aus. Bornemanns vor Weihnachten artikulierter Wunsch nach Klarheit findet auch beim begehrten Trainer grundsätzlich Anklang, das ersehnte Ja-Wort aber steht weiterhin aus. "Klarheit", erklärt er, "tut gut. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns zeitlich nicht unter Druck setzen. Mein Gefühl muss stimmen."

Knackpunkt Ausstiegsklausel

Doch wie lange will Hürzeler warten? Und: Worauf? Gegenstand der Diskussionen soll eine mögliche vorzeitige Ausstiegsklausel sein, die Bornemann leitenden Angestellten aus Überzeugung eigentlich nicht einräumen mag. Und obwohl Hürzeler schon kurz vor dem Jahresende erklärte, für ihn mache es in der täglichen Arbeit "gar keinen Unterschied, ob ich meinen Vertrag verlängert habe oder nicht", könnte ein Kaugummi-Poker sehr wohl zum Dauerthema werden. Und damit auch zu einer zusätzlichen Herausforderung für alle Protagonisten.