Hürzeler: "Wir wollen die Stadtmeisterschaft zurückholen"

31 Partien hat der FC St. Pauli unter Fabian Hürzeler bislang bestritten, in diesen 71 Punkte geholt. Die letzte Niederlage, eine von überhaupt nur zweien, gab es im April gegen den HSV. Vor dem Derby am Freitag erklärt der Coach: "Es ist klar unser Auftrag, die Stadtmeisterschaft zurückzuholen."

Das 3:4 im Volkspark hat in vielerlei Hinsicht geschmerzt und nachgewirkt. Es war im Frühjahr nahezu gleichbedeutend mit dem Aus im Aufstiegskampf und es war in seiner Wildheit völlig untypisch für St. Paulis Fußball seit dem Trainerwechsel.

Hürzeler ist Kontrolle wichtig und er sagt vor dem Wiedersehen mit dem Stadtnachbarn mit Blick auf das letzte Derby: "Solche Spiele können vorkommen gegen Mannschaften mit so hoher Qualität, wie der HSV sie hat. Wir werden auch individuelle Fehler nie ganz abstellen können. Aber wir haben seitdem intensiv daran gearbeitet, wie wir kompakter verteidigen."

"Vor dem zweiten Gegentor war es Larifari"

Auch deshalb bedurfte die Derby-Generalprobe einer intensiven Aufarbeitung. Weil seine Mannschaft beim 3:2-Sieg in Rostock am vergangenen Samstag trotz drückender Überlegenheit nach dem Anschlusstreffer ins Wanken geraten ist wie selten zuvor. Hürzeler macht vor allem die Phase vor dem Gegentreffer, der St. Pauli in ungekannte Unordnung gestürzt hatte, als entscheidend aus. "Vor dem zweiten Gegentor war es Larifari, jeder hatte das Gefühl, offensiv glänzen zu müssen, die Positionierung stimmte nicht mehr. Das haben wir den Spielern aufgezeigt, waren sehr ehrlich miteinander, haben uns auch gegenseitig die Meinung gesagt." Damit am Freitagabend der Wiederholungsfall vermieden wird.

"Es gibt keinen Favoriten, es ist ein Fifty-fifty-Spiel"

Hürzeler registriert, dass viele Experten dem im großen Stadtduell lange als Underdog angesehenen Kiez-Klub nach dem bisherigen Saisonverlauf die Favoritenrolle zuschieben. Der 30-Jährige geht damit auf eine bemerkenswerte Art und Weise ein. Er lobt den Konkurrenten für eine "klare Idee und hohe Qualität", betont die besondere Konstellation und sagt: "Es gibt keinen Favoriten, es ist ein Fifty-fifty-Spiel, in dem der Respekt voreinander groß ist und alles was bisher war, nicht entscheidend ist."

Den Versuch, auf Understatement zu machen indes unternimmt Hürzeler ausdrücklich nicht und erklärt den Stadt-Gipfel zu einer Probe für seinen Kader, in dem die nächste Entwicklungsstufe erklommen werden soll. "Es wird maximaler Druck und der nächste Stresstest für die Mannschaft. Wir wollen unseren Stil durchziehen und sehen, wie weit die Mannschaft ist, um in so einem besonderen Moment alles auf den Platz zu bringen." Und daran, dass Hürzeler wirklich "alles" erwartet, lässt er keinen Zweifel aufkommen: "Es ist das Duell Erster gegen Zweiter, es geht um die Stadtmeisterschaft. Mehr geht nicht. Jetzt gilt es, abzuliefern."