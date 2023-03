Hürzeler: "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen"

Fabian Hürzeler ist Fußballlehrer, seit zwei Wochen sogar hochoffiziell, und kein Mathematiker. Deshalb weigert sich St. Paulis Trainer auch trotz des Höhenfluges beharrlich, vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg Hochrechnungen hinsichtlich möglicher Aufstiegschancen aufzustellen.

Die Spieltags-Konstellation gibt theoretische Möglichkeiten her. Am Freitagabend treffen mit Düsseldorf und dem HSV die unmittelbar vor dem Kiez-Klub platzierten Vereine aufeinander, ein eigener Erfolg könnte den Abstand verkürzen. Doch der 30-jährige Coach sagt: "Die ganze Mathematik können wir erstmal in den Hintergrund rücken. Der Abstand ist immens, deshalb will ich darüber gar nicht reden."

Acht Punkte liegt St. Pauli nach acht Siegen in Serie als Fünfter hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Als Hürzeler im Dezember seinen Dienst antrat, war seine Mannschaft punktgleich mit dem Abstiegs-Relegationsplatz und dem Vorletzten. "Ich habe versucht, den Spielern bestimmte Werte wie Demut und Bescheidenheit zu vermitteln. Das tut uns auch ganz gut."

Hürzeler bleibt bei seinem Credo

Hürzeler predigt das Leben im Hier und Jetzt ausdrücklich nicht nur, wenn es darum geht zu bremsen, sondern im Umgang mit so ziemlich allem, was in der Zukunft und eben auch in der Vergangenheit liegt. Erstmals in seiner Amtszeit startet er am Samstag gegen den Jahn aus einer Länderspielpause heraus. Unter seinem Vorgänger und einstigem Chef Timo Schultz sind diese Re-Starts regelmäßig gehörig danebengegangen, Hürzeler indes versucht nicht, durch Erinnerungen daran, künstlich die Sinne zu schärfen. Er bleibt stattdessen auch hier bei seinem Credo: "Damit beschäftige ich mich gar nicht. Wir werden versuchen, uns maximal gut vorzubereiten und Lösungen durchzuspielen und nicht über irgendwelche alten Probleme sprechen. Unser Fokus liegt auf Fußball und unserer Entwicklung und nicht darauf, Dinge aus der Vergangenheit zu thematisieren."

"Die Jungs wissen, dass sie einen Lauf haben"

Hürzelers Worte klingen bisweilen so, als wolle er alle Themen, die sich aus der jüngeren Historie und der aktuellen Tabelle ergeben, im Keim ersticken. Tatsächlich fordert er seine Profis gezielt, auch öffentlich. "Wir wollen uns auch nicht an dem messen, was wir in der Vergangenheit getan haben, sondern an dem, was wir der Mannschaft zutrauen, was sie sich selbst zutraut und was sie erreichen kann." Und das ist trotz acht Erfolgen am Stück seiner Meinung nach offenbar noch mehr: "Die Jungs wissen, dass sie einen Lauf haben, sie können die Tabelle lesen, und das ist wichtig für den Kopf. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, an den wir hinwollen und was wir der Mannschaft zutrauen." Das wiederum klingt danach, als sei mit St. Pauli auch ohne die große Mathematik zu bemühen, noch zu rechnen.