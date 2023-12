Hürzeler: "Wir haben unsere Identität vermissen lassen"

Was in Rostock trotz eines 3:2-Sieges begann, gipfelte am Sonntag mit dem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden im dritten Unentschieden nacheinander: Dem FC St. Pauli sind Konsequenz und Klarheit, über Monate ein Kernmerkmal, abhandengekommen. Die Folge ist der Verlust der Tabellenführung.

Der Glückwunsch nach Kiel zur Herbstmeisterschaft kommt Fabian Hürzeler mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck über die Lippen. Weil St. Paulis Trainer diesen Titel gern mitgenommen hätte zum Ausstieg aus einem Jahr, das mit 74 Punkten in 34 Spielen außergewöhnlich geriet, aber gerade am Ende eben nicht restlos zufriedene Gesichter hinterließ. "Es ist zu spüren, dass alle eine gewisse Unzufriedenheit haben", sagt der 30-Jährige. Und an beinahe keinem anderen war diese Gefühlslage besser abzulesen als an ihm. Er weiß: "Es hat mit den gestiegenen Erwartungen an uns zu tun. Aber auch unsere eigenen Ansprüche sind groß."

St. Paulis wiederholte Versäumnisse

Gegen den Aufsteiger aus Hessen hat es St. Pauli wie schon im Derby gegen den HSV (2:2) und in Osnabrück (1:1) versäumt, aus den großen eigenen Möglichkeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Was Hürzeler noch mehr ärgert ist, dass der unnötig knappe Vorsprung abermals nicht so konsequent verteidigt wurde wie über weite Strecken dieser Hinserie. "Wir haben", zürnt er nach dem enttäuschenden Jahreskehraus, "zum wiederholten Mal nicht geschafft, zu Null zu spielen. Das was uns stark gemacht hat, unsere Identität, haben wir vermissen lassen."

Was nach drastischen Worten aus dem Munde des Trainers von einem ungeschlagenen Tabellenzweiten klingt, kommt der Wahrheit sehr nahe. Denn so fahrlässig vor dem gegnerischen Tor die Chancen vergeben wurden, so halbherzig wurde das eigene wie schon zuletzt nun auch gegen den SVWW wieder verteidigt. "Wir reden eigentlich immer über die gleichen Themen", klagt Kapitän Jackson Irvine, "das ist frustrierend."

Mit den richtigen Schlüssen zum Aufstieg?

Hürzeler gibt sich angriffslustig nach den jüngsten Dämpfern und kündigt an: "Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen und im Trainingslager daran arbeiten, die Dinge zu verändern. Genau dieses unzufriedene Gefühl werden wir mitnehmen, um daran zu arbeiten, dass sich das in der Rückserie nicht mehr so oft wiederholt."

Der Umgang mit einer veränderten Wahrnehmung und Erwartungshaltung hat den St. Pauli-Express in den letzten Wochen ins Stocken geraten lassen, und Hürzeler weiß: "Die Rückrunde bringt noch weitere neue Herausforderungen für uns." Er versichert: "Ich freue mich darauf, sie zu lösen."